12 декабря 2023

Мэрия Сургута предложила запретить выгул собак в парках

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, собаки, зима, выгул собак, корги, прогулка с собаками
Запрет выгула животных предполагается запретить на территориях парков и мемориальных зон Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) предложила запретить выгул собак на территории парков. С инициативой к депутатам города вышел департамент городского хозяйства передает корреспондент URA.RU из думы, где проходит обсуждение.

«Запретить на территориях учреждений культуры и спорта, медицинских, образования, объектов религиозного назначения, кладбищ и мемориальных зон и зон отдыха. <…> Мы хотим соблюсти баланс интересов жителей нашего города и принципов гуманного обращения с животными», — сообщил на слушании зам директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

На депутатских слушаниях народные избранники уточнили у Недашковского, запрещено ли будет выгуливать собак в парках. На что он ответил, что проект как раз это и предполагает. Также у депутатов возник вопрос, где же выгуливать питомцев, когда специальных площадок для выгула в городе очень мало. В конечном итоге решение было принято с учетом поправок. Депутаты поддержали инициативу, однако исключили из перечня территорий для запрета выгула животных парковых зонах.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Сургута (ХМАО) предложила запретить выгул собак на территории парков. С инициативой к депутатам города вышел департамент городского хозяйства передает корреспондент URA.RU из думы, где проходит обсуждение. «Запретить на территориях учреждений культуры и спорта, медицинских, образования, объектов религиозного назначения, кладбищ и мемориальных зон и зон отдыха. <…> Мы хотим соблюсти баланс интересов жителей нашего города и принципов гуманного обращения с животными», — сообщил на слушании зам директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский. На депутатских слушаниях народные избранники уточнили у Недашковского, запрещено ли будет выгуливать собак в парках. На что он ответил, что проект как раз это и предполагает. Также у депутатов возник вопрос, где же выгуливать питомцев, когда специальных площадок для выгула в городе очень мало. В конечном итоге решение было принято с учетом поправок. Депутаты поддержали инициативу, однако исключили из перечня территорий для запрета выгула животных парковых зонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...