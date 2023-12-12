Мэрия Сургута предложила запретить выгул собак в парках

13 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Запрет выгула животных предполагается запретить на территориях парков и мемориальных зон Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Сургута (ХМАО) предложила запретить выгул собак на территории парков. С инициативой к депутатам города вышел департамент городского хозяйства передает корреспондент URA.RU из думы, где проходит обсуждение. «Запретить на территориях учреждений культуры и спорта, медицинских, образования, объектов религиозного назначения, кладбищ и мемориальных зон и зон отдыха. <…> Мы хотим соблюсти баланс интересов жителей нашего города и принципов гуманного обращения с животными», — сообщил на слушании зам директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский. На депутатских слушаниях народные избранники уточнили у Недашковского, запрещено ли будет выгуливать собак в парках. На что он ответил, что проект как раз это и предполагает. Также у депутатов возник вопрос, где же выгуливать питомцев, когда специальных площадок для выгула в городе очень мало. В конечном итоге решение было принято с учетом поправок. Депутаты поддержали инициативу, однако исключили из перечня территорий для запрета выгула животных парковых зонах.

Мэрия Сургута (ХМАО) предложила запретить выгул собак на территории парков. С инициативой к депутатам города вышел департамент городского хозяйства передает корреспондент URA.RU из думы, где проходит обсуждение. «Запретить на территориях учреждений культуры и спорта, медицинских, образования, объектов религиозного назначения, кладбищ и мемориальных зон и зон отдыха. <…> Мы хотим соблюсти баланс интересов жителей нашего города и принципов гуманного обращения с животными», — сообщил на слушании зам директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский. На депутатских слушаниях народные избранники уточнили у Недашковского, запрещено ли будет выгуливать собак в парках. На что он ответил, что проект как раз это и предполагает. Также у депутатов возник вопрос, где же выгуливать питомцев, когда специальных площадок для выгула в городе очень мало. В конечном итоге решение было принято с учетом поправок. Депутаты поддержали инициативу, однако исключили из перечня территорий для запрета выгула животных парковых зонах.