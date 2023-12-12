Мэрия Сургута предложила запретить выгул собак в парках

Мэрия Сургута (ХМАО) предложила запретить выгул собак на территории парков. С инициативой к депутатам города вышел департамент городского хозяйства передает корреспондент URA.RU из думы, где проходит обсуждение.
«Запретить на территориях учреждений культуры и спорта, медицинских, образования, объектов религиозного назначения, кладбищ и мемориальных зон и зон отдыха. <…> Мы хотим соблюсти баланс интересов жителей нашего города и принципов гуманного обращения с животными», — сообщил на слушании зам директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.
На депутатских слушаниях народные избранники уточнили у Недашковского, запрещено ли будет выгуливать собак в парках. На что он ответил, что проект как раз это и предполагает. Также у депутатов возник вопрос, где же выгуливать питомцев, когда специальных площадок для выгула в городе очень мало. В конечном итоге решение было принято с учетом поправок. Депутаты поддержали инициативу, однако исключили из перечня территорий для запрета выгула животных парковых зонах.
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