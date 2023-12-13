13 декабря 2023

Пермячка приобрела авто, которое сгорело сразу после покупки

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто пермячки сгорело полностью сразу после покупки (архивное фото) Фото:

Жительница Перми подала иск в суд на автодилера, у которого приобрела машину, сгоревшую сразу после покупки. Поддержанное авто было уничтожено полностью из-за неисправности, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Истец в судебном заседании настаивала на заявленных требованиях. Суду пояснила, что она совместно с супругом приобрела в салоне ответчика автомобиль. Автомобиль выгорел полностью, возгорание произошло под капотом», — говорится в решении. Пермячка потребовала выплатить ей стоимость авто в размере 442 тысячи рублей, 48 тысяч рублей неустойки и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Покупательница заявила, что после приобретения авто не прошло более 14 дней, как оно сгорело. Клиент не успела даже провести техосмотр и поставить транспорт на учет. Как заключили эксперты, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании. Судья удовлетворил требования пермячки, снизив сумму компенсации морального вреда до 10 тысяч рублей и увеличив неустойку до 200 тысяч рублей.

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Жительница Перми подала иск в суд на автодилера, у которого приобрела машину, сгоревшую сразу после покупки. Поддержанное авто было уничтожено полностью из-за неисправности, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Истец в судебном заседании настаивала на заявленных требованиях. Суду пояснила, что она совместно с супругом приобрела в салоне ответчика автомобиль. Автомобиль выгорел полностью, возгорание произошло под капотом», — говорится в решении. Пермячка потребовала выплатить ей стоимость авто в размере 442 тысячи рублей, 48 тысяч рублей неустойки и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Покупательница заявила, что после приобретения авто не прошло более 14 дней, как оно сгорело. Клиент не успела даже провести техосмотр и поставить транспорт на учет. Как заключили эксперты, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании. Судья удовлетворил требования пермячки, снизив сумму компенсации морального вреда до 10 тысяч рублей и увеличив неустойку до 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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