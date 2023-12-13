Пермячка приобрела авто, которое сгорело сразу после покупки

14 декабря 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Авто пермячки сгорело полностью сразу после покупки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми подала иск в суд на автодилера, у которого приобрела машину, сгоревшую сразу после покупки. Поддержанное авто было уничтожено полностью из-за неисправности, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Истец в судебном заседании настаивала на заявленных требованиях. Суду пояснила, что она совместно с супругом приобрела в салоне ответчика автомобиль. Автомобиль выгорел полностью, возгорание произошло под капотом», — говорится в решении. Пермячка потребовала выплатить ей стоимость авто в размере 442 тысячи рублей, 48 тысяч рублей неустойки и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Покупательница заявила, что после приобретения авто не прошло более 14 дней, как оно сгорело. Клиент не успела даже провести техосмотр и поставить транспорт на учет. Как заключили эксперты, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании. Судья удовлетворил требования пермячки, снизив сумму компенсации морального вреда до 10 тысяч рублей и увеличив неустойку до 200 тысяч рублей.

Жительница Перми подала иск в суд на автодилера, у которого приобрела машину, сгоревшую сразу после покупки. Поддержанное авто было уничтожено полностью из-за неисправности, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Истец в судебном заседании настаивала на заявленных требованиях. Суду пояснила, что она совместно с супругом приобрела в салоне ответчика автомобиль. Автомобиль выгорел полностью, возгорание произошло под капотом», — говорится в решении. Пермячка потребовала выплатить ей стоимость авто в размере 442 тысячи рублей, 48 тысяч рублей неустойки и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Покупательница заявила, что после приобретения авто не прошло более 14 дней, как оно сгорело. Клиент не успела даже провести техосмотр и поставить транспорт на учет. Как заключили эксперты, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрооборудовании. Судья удовлетворил требования пермячки, снизив сумму компенсации морального вреда до 10 тысяч рублей и увеличив неустойку до 200 тысяч рублей.