Финляндия собирается снова закрыть границы через два дня после открытия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Финляндия вновь обсуждает закрытие пограничных пунктов с РФ Фото:

Финляндия вновь собирается закрыть границы с Россией спустя два дня с того момента, как финские власти обещали открыть два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Совет соберется вечером, чтобы принять решение по этому вопросу [закрытие двух КПП]. Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», — передает финское СМИ, ссылаясь на два своих независимых источника.

Власти 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финляндия вновь собирается закрыть границы с Россией спустя два дня с того момента, как финские власти обещали открыть два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. «Совет соберется вечером, чтобы принять решение по этому вопросу [закрытие двух КПП]. Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», — передает финское СМИ, ссылаясь на два своих независимых источника. Власти 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...