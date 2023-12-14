Финляндия собирается снова закрыть границы через два дня после открытия

14 декабря 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Финляндия вновь обсуждает закрытие пограничных пунктов с РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия вновь собирается закрыть границы с Россией спустя два дня с того момента, как финские власти обещали открыть два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. «Совет соберется вечером, чтобы принять решение по этому вопросу [закрытие двух КПП]. Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», — передает финское СМИ, ссылаясь на два своих независимых источника. Власти 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.

Финляндия вновь собирается закрыть границы с Россией спустя два дня с того момента, как финские власти обещали открыть два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. «Совет соберется вечером, чтобы принять решение по этому вопросу [закрытие двух КПП]. Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», — передает финское СМИ, ссылаясь на два своих независимых источника. Власти 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.