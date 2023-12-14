Финляндия собирается снова закрыть границы через два дня после открытия

Финляндия вновь собирается закрыть границы с Россией спустя два дня с того момента, как финские власти обещали открыть два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
«Совет соберется вечером, чтобы принять решение по этому вопросу [закрытие двух КПП]. Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», —
Власти 12 декабря планировали открыть два пропускных пункта на границе с Россией. До этого все пограничные пункты были закрыты в ноябре из-за наплыва мигрантов в Финляндию со стороны РФ. Изначально пункты должны были открыться 14 января следующего года.
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