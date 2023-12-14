Губернатор ХМАО договорилась с послом ОАЭ о съемках кино

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ доктором Мохаммадом Ахмадом Альджабером договорились о сотрудничестве в съемках кино. Об этом сообщил депкультуры ХМАО в своем telegram-канале.
«Участники встречи обсудили планы по развитию взаимовыгодного сотрудничества в социокультурной сфере и расширение совместных проектов в области кинопроизводства. Доктор Мохаммад Ахмад Альджабер подчеркнул, что этнокультурная самобытность Югры и Аравийского полуострова должна стать объединяющим началом в совместном кинопроизводстве», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что премьера фильма «Снежный цветок» совместного производства Югры и Индии состоялась в конце октября. Трейлер картины, которую в ХМАО снимал индийский режиссер, югорская делегация презентовала в Белоруссии.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.