14 декабря 2023

Губернатор ХМАО договорилась с послом ОАЭ о съемках кино

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
ХМАО и ОАЭ договорились о сотрудничестве в съемках кино Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ доктором Мохаммадом Ахмадом Альджабером договорились о сотрудничестве в съемках кино. Об этом сообщил депкультуры ХМАО в своем telegram-канале.

«Участники встречи обсудили планы по развитию взаимовыгодного сотрудничества в социокультурной сфере и расширение совместных проектов в области кинопроизводства. Доктор Мохаммад Ахмад Альджабер подчеркнул, что этнокультурная самобытность Югры и Аравийского полуострова должна стать объединяющим началом в совместном кинопроизводстве», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что премьера фильма «Снежный цветок» совместного производства Югры и Индии состоялась в конце октября. Трейлер картины, которую в ХМАО снимал индийский режиссер, югорская делегация презентовала в Белоруссии.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ доктором Мохаммадом Ахмадом Альджабером договорились о сотрудничестве в съемках кино. Об этом сообщил депкультуры ХМАО в своем telegram-канале. «Участники встречи обсудили планы по развитию взаимовыгодного сотрудничества в социокультурной сфере и расширение совместных проектов в области кинопроизводства. Доктор Мохаммад Ахмад Альджабер подчеркнул, что этнокультурная самобытность Югры и Аравийского полуострова должна стать объединяющим началом в совместном кинопроизводстве», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что премьера фильма «Снежный цветок» совместного производства Югры и Индии состоялась в конце октября. Трейлер картины, которую в ХМАО снимал индийский режиссер, югорская делегация презентовала в Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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