Бастрыкин вмешался в историю жительницы ХМАО с плесенью в квартире после публикации URA.RU

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку о нарушении прав жительницы Югры

15 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Глава следкома поручил подчиненным доложить о ходе проверки квартиры с плесенью в Нижневартовске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным из ХМАО предоставить доклад по проверке после публикации с жалобой жительницы из Нижневартовска о плесени в квартире. Проблема мучает женщину на протяжении четырех лет — из-за морозов в жилье повышается влажность. О проведении доследственной проверки сообщили в официальном telegram-канале силового ведомства. «В СМИ сообщается, что на протяжении четырех лет жительница дома по улице Чапаева в Нижневартовске не может избавиться от плесени в квартире, которая появляется с приходом морозов. В управляющей компании женщине пояснили, что причина в промерзании стен многоэтажки. Также отмечается, что аналогичные жалобы поступают и от собственников других квартир в доме», — написали в публикации на канале следкома. Председатель силового ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска пожаловалась на плесень в квартире и бездействие управляющей компании. По словам вартовчанки, проблема появляется с приходом холодов уже на протяжении четырех лет.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным из ХМАО предоставить доклад по проверке после публикации с жалобой жительницы из Нижневартовска о плесени в квартире. Проблема мучает женщину на протяжении четырех лет — из-за морозов в жилье повышается влажность. О проведении доследственной проверки сообщили в официальном telegram-канале силового ведомства. «В СМИ сообщается, что на протяжении четырех лет жительница дома по улице Чапаева в Нижневартовске не может избавиться от плесени в квартире, которая появляется с приходом морозов. В управляющей компании женщине пояснили, что причина в промерзании стен многоэтажки. Также отмечается, что аналогичные жалобы поступают и от собственников других квартир в доме», — написали в публикации на канале следкома. Председатель силового ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска пожаловалась на плесень в квартире и бездействие управляющей компании. По словам вартовчанки, проблема появляется с приходом холодов уже на протяжении четырех лет.