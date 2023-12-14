Бастрыкин вмешался в историю жительницы ХМАО с плесенью в квартире после публикации URA.RU

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным из ХМАО предоставить доклад по проверке после публикации с жалобой жительницы из Нижневартовска о плесени в квартире. Проблема мучает женщину на протяжении четырех лет — из-за морозов в жилье повышается влажность. О проведении доследственной проверки сообщили в официальном telegram-канале силового ведомства.
«В СМИ сообщается, что на протяжении четырех лет жительница дома по улице Чапаева в Нижневартовске не может избавиться от плесени в квартире, которая появляется с приходом морозов. В управляющей компании женщине пояснили, что причина в промерзании стен многоэтажки. Также отмечается, что аналогичные жалобы поступают и от собственников других квартир в доме», — написали в публикации на канале следкома. Председатель силового ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад
Ранее URA.RU писало о том, что жительница Нижневартовска пожаловалась на плесень в квартире и бездействие управляющей компании. По словам вартовчанки, проблема появляется с приходом холодов уже на протяжении четырех лет.
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