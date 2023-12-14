Общество В ХМАО подскочили цены на алкоголь Стоимость алкоголя в ХМАО выросла на 4% 15 декабря 2023 в 16:19 Размер текста - 17 + В среднем алкоголь по ХМАО подорожал более чем на 4% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость алкогольной продукции. По сравнению с декабрем прошлого года, спиртное в регионе подорожало более чем на 4%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «По сравнению с декабрем 2022 года, повышение цен на алкогольные напитки составило 4,3%», — следует из данных исследования. Тем временем, средняя стоимость литра водки по ХМАО сейчас составляет более 748 рублей. Самый дорогой алкоголь, по данным исследования, сейчас продают в Сургуте. Здесь стоимость литра водки составляет около 800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в России перед Новым годом подорожало шампанское. Однако самый дешевый вид этого алкоголя все-таки продают именно в Югре. В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость алкогольной продукции. По сравнению с декабрем прошлого года, спиртное в регионе подорожало более чем на 4%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «По сравнению с декабрем 2022 года, повышение цен на алкогольные напитки составило 4,3%», — следует из данных исследования. Тем временем, средняя стоимость литра водки по ХМАО сейчас составляет более 748 рублей. Самый дорогой алкоголь, по данным исследования, сейчас продают в Сургуте. Здесь стоимость литра водки составляет около 800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в России перед Новым годом подорожало шампанское. Однако самый дешевый вид этого алкоголя все-таки продают именно в Югре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям