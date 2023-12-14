14 декабря 2023

В ХМАО подскочили цены на алкоголь

Стоимость алкоголя в ХМАО выросла на 4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Ужин в ресторане Si. Екатеринбург, алкоголь, вино, бокал вина
В среднем алкоголь по ХМАО подорожал более чем на 4% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость алкогольной продукции. По сравнению с декабрем прошлого года, спиртное в регионе подорожало более чем на 4%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата.

«По сравнению с декабрем 2022 года, повышение цен на алкогольные напитки составило 4,3%», — следует из данных исследования. Тем временем, средняя стоимость литра водки по ХМАО сейчас составляет более 748 рублей.

Самый дорогой алкоголь, по данным исследования, сейчас продают в Сургуте. Здесь стоимость литра водки составляет около 800 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России перед Новым годом подорожало шампанское. Однако самый дешевый вид этого алкоголя все-таки продают именно в Югре.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросла стоимость алкогольной продукции. По сравнению с декабрем прошлого года, спиртное в регионе подорожало более чем на 4%. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Росстата. «По сравнению с декабрем 2022 года, повышение цен на алкогольные напитки составило 4,3%», — следует из данных исследования. Тем временем, средняя стоимость литра водки по ХМАО сейчас составляет более 748 рублей. Самый дорогой алкоголь, по данным исследования, сейчас продают в Сургуте. Здесь стоимость литра водки составляет около 800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в России перед Новым годом подорожало шампанское. Однако самый дешевый вид этого алкоголя все-таки продают именно в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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