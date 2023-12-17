Пермский депутат Жуков вошел в состав Генсовета «Единой России»

В Генсовет «Единой России» вошел депутат думы Соликамского городского округа Андрей Жуков. Об этом сообщили на сайте партии. Также Жуков является директором третьего рудоуправления ПАО «Уралкалий».
«Съезд „Единой России“ произвел ротацию Генсовета партии. В состав вошел секретарь первичного отделения №38 отделения партии Соликамского городского округа, директор третьего рудоуправления ПАО „Уралкалий“, депутат думы округа Андрей Жуков», — указано на сайте.
Во время ротации из Генсовета вышла учитель начальных классов школы №131 и секретарь первичного отделения «Чапаевский» местного отделения «Единой России» в Орджоникидзевском районе Перми Наталья Ушакова. Она занимала пост с 2021 года, ранее ее вывели из состава политсовета регионального отделения партии.
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