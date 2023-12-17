Пермяк отсудил у бывшего работодателя 1,8 млн за несправедливое увольнение

18 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Пермяк подал апелляцию и потребовал еще 13 млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Перми через суд взыскал со своего бывшего работодателя более 1,8 млн рублей компенсации за необоснованное увольнение. Пермяка, который работал в компании руководителем более 14 лет попросили освободить должность без объяснения причин, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Решением Ленинского районного суда города Перми с ООО „Линия 7“ взыскано в пользу истца компенсация, предусмотренная статьей 279 ТК РФ, в размере 1 540 000 рублей, компенсация, предусмотренная статьей 236 ТК РФ, в размере 350966 рублей», — говорится в решении. Также истцу положена компенсация морального вреда в 20 тысяч рублей. Получив компенсацию, пермяк не успокоился и подал апелляцию в Пермский краевой суд, потребовав выплатить ему еще более 13 млн рублей. Ответчик, в свою очередь, потребовал снизить размер компенсации в несколько раз. Суд оставил предыдущее решение без изменений.

Житель Перми через суд взыскал со своего бывшего работодателя более 1,8 млн рублей компенсации за необоснованное увольнение. Пермяка, который работал в компании руководителем более 14 лет попросили освободить должность без объяснения причин, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Решением Ленинского районного суда города Перми с ООО „Линия 7“ взыскано в пользу истца компенсация, предусмотренная статьей 279 ТК РФ, в размере 1 540 000 рублей, компенсация, предусмотренная статьей 236 ТК РФ, в размере 350966 рублей», — говорится в решении. Также истцу положена компенсация морального вреда в 20 тысяч рублей. Получив компенсацию, пермяк не успокоился и подал апелляцию в Пермский краевой суд, потребовав выплатить ему еще более 13 млн рублей. Ответчик, в свою очередь, потребовал снизить размер компенсации в несколько раз. Суд оставил предыдущее решение без изменений.