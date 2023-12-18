В Челябинской области снизилась стоимость такси и туров на море

19 декабря 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Проезд на такси в Челябинской области подешевел сильнее, чем в других регионах УрФО Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области за ноябрь снизилась стоимость проезда на такси и туров в Турцию и Египет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Среди услуг снижение цен показали: поездка на отдых в Египет — до 78,7 тысячи рублей (на 5,4%), в Турцию — до 56,3 тысячи рублей (3,3%), туры по России — до 11,9 тысячи (3,7%) и проезд в купе нефирменного поезда до 278 рублей на 100 км (на 3%). На 2,7% подешевел проезд в такси — километр пути стоит 42,8 рубля», — уточнили в КСП. Среди продовольственных товаров заметили снижение цен на 39 продуктов. Больше всего подешевели: картофель — до 21,5 рубля (на 7,5%), апельсины — до 185,6 рубля (7%), лимоны — до 179,2 рубля (6,9%), сахар — до 69,9 рубля (4,7%), а также живая и охлажденная рыба — 342,8 рубля (4,4%). Аудиторы уточнили, что цена на овощи, фрукты и сахар стала меньше во всех регионах УрФО. За счет «черной пятницы» и предновогодних скидок подешевело 107 непродовольственных товаров. Наибольшее снижение показали электрическая дрель — до 3089 рублей (на 13,4%), смарт-часы — до 3 563 рублей (на 9,6%), компьютерный монитор — до 14 847 рублей (на 7,5%), электроутюги — до 3 209 рублей (на 5,9%) и швейные машины — до 12 394 рублей (на 5,4%).

В Челябинской области за ноябрь снизилась стоимость проезда на такси и туров в Турцию и Египет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Среди услуг снижение цен показали: поездка на отдых в Египет — до 78,7 тысячи рублей (на 5,4%), в Турцию — до 56,3 тысячи рублей (3,3%), туры по России — до 11,9 тысячи (3,7%) и проезд в купе нефирменного поезда до 278 рублей на 100 км (на 3%). На 2,7% подешевел проезд в такси — километр пути стоит 42,8 рубля», — уточнили в КСП. Среди продовольственных товаров заметили снижение цен на 39 продуктов. Больше всего подешевели: картофель — до 21,5 рубля (на 7,5%), апельсины — до 185,6 рубля (7%), лимоны — до 179,2 рубля (6,9%), сахар — до 69,9 рубля (4,7%), а также живая и охлажденная рыба — 342,8 рубля (4,4%). Аудиторы уточнили, что цена на овощи, фрукты и сахар стала меньше во всех регионах УрФО. За счет «черной пятницы» и предновогодних скидок подешевело 107 непродовольственных товаров. Наибольшее снижение показали электрическая дрель — до 3089 рублей (на 13,4%), смарт-часы — до 3 563 рублей (на 9,6%), компьютерный монитор — до 14 847 рублей (на 7,5%), электроутюги — до 3 209 рублей (на 5,9%) и швейные машины — до 12 394 рублей (на 5,4%).