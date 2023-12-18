В районе ХМАО раньше срока открыли автозимники

В Нижневартовском районе открыли новые автозимники
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Движение открыли по автозимникам в сторону села Ларьяк (архивное фото) Фото:

В Нижневартовском районе открыли движение по автозимникам в сторону села Ларьяк. Переправы через реку запустили раньше изначального срока. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба районной администрации.

«Введены в эксплуатацию автозимники п. Белорусский — с. Ларьяк протяженностью 48 км, и с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк протяженностью 30 км. Они открыты раньше намеченного срока», — говорится в сообщении.

Дорогу проверили инспекторы ГИМС и мэрия Нижневартовского района. На переправе установили максимальную нагрузку в 20 тонн. Рейсовый автобус по маршруту Нижневартовск — Ларьяк начнет ходить с 19 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый автозимник в этом году открыли в Ханты-Мансийском районе. Маршрут следует с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья.

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В Нижневартовском районе открыли движение по автозимникам в сторону села Ларьяк. Переправы через реку запустили раньше изначального срока. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба районной администрации. «Введены в эксплуатацию автозимники п. Белорусский — с. Ларьяк протяженностью 48 км, и с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк протяженностью 30 км. Они открыты раньше намеченного срока», — говорится в сообщении. Дорогу проверили инспекторы ГИМС и мэрия Нижневартовского района. На переправе установили максимальную нагрузку в 20 тонн. Рейсовый автобус по маршруту Нижневартовск — Ларьяк начнет ходить с 19 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что первый автозимник в этом году открыли в Ханты-Мансийском районе. Маршрут следует с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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