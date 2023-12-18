В районе ХМАО раньше срока открыли автозимники

В Нижневартовском районе открыли новые автозимники

Движение открыли по автозимникам в сторону села Ларьяк (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовском районе открыли движение по автозимникам в сторону села Ларьяк. Переправы через реку запустили раньше изначального срока. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба районной администрации.

«Введены в эксплуатацию автозимники п. Белорусский — с. Ларьяк протяженностью 48 км, и с. Ларьяк — д. Чехломей — д. Большой Ларьяк протяженностью 30 км. Они открыты раньше намеченного срока», — говорится в сообщении.

Дорогу проверили инспекторы ГИМС и мэрия Нижневартовского района. На переправе установили максимальную нагрузку в 20 тонн. Рейсовый автобус по маршруту Нижневартовск — Ларьяк начнет ходить с 19 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый автозимник в этом году открыли в Ханты-Мансийском районе. Маршрут следует с 13-го километра автодороги Ханты-Мансийск — Талинка до Белогорья.