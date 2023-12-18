В Перми создадут новую особо охраняемую территорию в Мотовилихе

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты проголосовали за создание особо охраняемой природной территории «Мотовилихинский». Она будет находиться в микрорайоне Запруд.
«Пока мы благоустройство не планируем, поставим аншлаги и шлагбаумы, обеспечим охрану. В перспективе там может появиться благоустроенная территория», — отметила в ходе заседания заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова.
Охраняемый ландшафт включит в себя долину реки Большая Мотовилиха, вплоть до Мотовилихинского пруда. Площадь охраняемой территории составит 105,8 гектара. Целью создания новой ООПТ называют поддержание экологического баланса города и защиту малых рек Перми.
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