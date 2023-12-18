18 декабря 2023

В Перми создадут новую особо охраняемую территорию в Мотовилихе

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Виды города. Пермь, свято троицкий стефанов мужской монастырь, мотовилихинский пруд зимой
Депутаты проголосовали за создание новой ООПТ Фото:

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты проголосовали за создание особо охраняемой природной территории «Мотовилихинский». Она будет находиться в микрорайоне Запруд.

«Пока мы благоустройство не планируем, поставим аншлаги и шлагбаумы, обеспечим охрану. В перспективе там может появиться благоустроенная территория», — отметила в ходе заседания заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова.

Охраняемый ландшафт включит в себя долину реки Большая Мотовилиха, вплоть до Мотовилихинского пруда. Площадь охраняемой территории составит 105,8 гектара. Целью создания новой ООПТ называют поддержание экологического баланса города и защиту малых рек Перми.

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На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты проголосовали за создание особо охраняемой природной территории «Мотовилихинский». Она будет находиться в микрорайоне Запруд. «Пока мы благоустройство не планируем, поставим аншлаги и шлагбаумы, обеспечим охрану. В перспективе там может появиться благоустроенная территория», — отметила в ходе заседания заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова. Охраняемый ландшафт включит в себя долину реки Большая Мотовилиха, вплоть до Мотовилихинского пруда. Площадь охраняемой территории составит 105,8 гектара. Целью создания новой ООПТ называют поддержание экологического баланса города и защиту малых рек Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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