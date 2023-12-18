18 декабря 2023

В ХМАО пошла на спад эпидемия ОРВИ, гриппа и COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты Роспотребнадзора Югры рассказали о снижении уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в регионе Фото:

Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Югре снизилась более чем на 20%. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО.

«С 11 по 18 декабря зарегистрировано 107 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели, но выше эпидемического порога на 24%. Заболеваемость COVID-19 составляет 80 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 32%. Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается последние 4 недели», — сообщили в надзорном ведомстве.

Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше прошлой недели, но ниже эпидемического порога. То есть 40 человек на 10 тысяч населения. На дистанционном обучении на данный момент находится менее 1% детских садов и 1% школ.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на 78,6 процентов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю с 27 ноября до 3 декабря зарегистрировано 147,5 случаев заболеваний на 10 тысяч населения.

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Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Югре снизилась более чем на 20%. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «С 11 по 18 декабря зарегистрировано 107 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели, но выше эпидемического порога на 24%. Заболеваемость COVID-19 составляет 80 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 32%. Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается последние 4 недели», — сообщили в надзорном ведомстве. Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше прошлой недели, но ниже эпидемического порога. То есть 40 человек на 10 тысяч населения. На дистанционном обучении на данный момент находится менее 1% детских садов и 1% школ. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на 78,6 процентов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю с 27 ноября до 3 декабря зарегистрировано 147,5 случаев заболеваний на 10 тысяч населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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