В ХМАО пошла на спад эпидемия ОРВИ, гриппа и COVID-19

19 декабря 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Специалисты Роспотребнадзора Югры рассказали о снижении уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Югре снизилась более чем на 20%. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «С 11 по 18 декабря зарегистрировано 107 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели, но выше эпидемического порога на 24%. Заболеваемость COVID-19 составляет 80 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 32%. Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается последние 4 недели», — сообщили в надзорном ведомстве. Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше прошлой недели, но ниже эпидемического порога. То есть 40 человек на 10 тысяч населения. На дистанционном обучении на данный момент находится менее 1% детских садов и 1% школ. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на 78,6 процентов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю с 27 ноября до 3 декабря зарегистрировано 147,5 случаев заболеваний на 10 тысяч населения.

Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Югре снизилась более чем на 20%. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО. «С 11 по 18 декабря зарегистрировано 107 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели, но выше эпидемического порога на 24%. Заболеваемость COVID-19 составляет 80 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 32%. Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается последние 4 недели», — сообщили в надзорном ведомстве. Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше прошлой недели, но ниже эпидемического порога. То есть 40 человек на 10 тысяч населения. На дистанционном обучении на данный момент находится менее 1% детских садов и 1% школ. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на 78,6 процентов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю с 27 ноября до 3 декабря зарегистрировано 147,5 случаев заболеваний на 10 тысяч населения.