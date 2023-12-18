В ХМАО пошла на спад эпидемия ОРВИ, гриппа и COVID-19

Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Югре снизилась более чем на 20%. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Роспотребнадзора ХМАО.
«С 11 по 18 декабря зарегистрировано 107 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели, но выше эпидемического порога на 24%. Заболеваемость COVID-19 составляет 80 на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 32%. Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается последние 4 недели», — сообщили в надзорном ведомстве.
Заболеваемость в Ханты-Мансийске выше прошлой недели, но ниже эпидемического порога. То есть 40 человек на 10 тысяч населения. На дистанционном обучении на данный момент находится менее 1% детских садов и 1% школ.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на 78,6 процентов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю с 27 ноября до 3 декабря зарегистрировано 147,5 случаев заболеваний на 10 тысяч населения.
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