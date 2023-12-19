Пермская галерея показала возвращенную картину XV века. Фото

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Распаковка экспонатов выставки Екатерина I - наследница дел Петра Великого. Екатеринбург, искусство, картинная галерея, эрмитаж урал, распаковка выставки, портрет петра первого, купецкий ян
Картину можно будет увидеть в новом здании галереи (архивное фото) Фото:

В Пермь после реставрации вернулась картина «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного», написанная в XV веке неизвестным итальянским мастером. Увидеть ее вживую пермяки смогут только после переезда художественной галереи в новое здание. Пока произведение будет лежать в фондохранилище. Но работники галереи показали шедевр в соцсетях.

«Прибыл ценный груз из Всероссийского научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, где проводится реставрация ряда произведений из собрания Пермской художественной галереи. Среди них — „Сцены из жизни Иосифа Прекрасного“. Пока картина займет свое место в фондохранилище. Показать их публике мы сможем, когда галерея переедет в новое здание на заводе Шпагина», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте».

Картину из реставрационного центра доставили в специальной капсуле из антибликового и противоударного стекла с датчиком влажности. Это обеспечивает сохранность как при транспортировке, так и при хранении.

В новом здании Пермская художественная галерея должна открыться в 2024 году. В помещениях Спасо-Преображенского собора, где долгие годы размещался музей, экспозицию закрыли в начале октября. К 1 декабря отсюда во временное хранилище вывезли все экспонаты.

Картину реставрировали в Москве
Картину реставрировали в Москве
Специальная защитная капсула оснащена датчиком влажности
Специальная защитная капсула оснащена датчиком влажности
Пока шедевр отправится в фондохранилище
Пока шедевр отправится в фондохранилище

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В Пермь после реставрации вернулась картина «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного», написанная в XV веке неизвестным итальянским мастером. Увидеть ее вживую пермяки смогут только после переезда художественной галереи в новое здание. Пока произведение будет лежать в фондохранилище. Но работники галереи показали шедевр в соцсетях. «Прибыл ценный груз из Всероссийского научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, где проводится реставрация ряда произведений из собрания Пермской художественной галереи. Среди них — „Сцены из жизни Иосифа Прекрасного“. Пока картина займет свое место в фондохранилище. Показать их публике мы сможем, когда галерея переедет в новое здание на заводе Шпагина», — сообщается на странице галереи в соцсети «ВКонтакте». Картину из реставрационного центра доставили в специальной капсуле из антибликового и противоударного стекла с датчиком влажности. Это обеспечивает сохранность как при транспортировке, так и при хранении. В новом здании Пермская художественная галерея должна открыться в 2024 году. В помещениях Спасо-Преображенского собора, где долгие годы размещался музей, экспозицию закрыли в начале октября. К 1 декабря отсюда во временное хранилище вывезли все экспонаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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