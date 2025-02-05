В Пермском крае на Масленицу пройдут народные гуляния

В Перми масленичные гуляния начнутся 24 февраля. Мероприятия пройдут в разных учреждениях культуры. Об этом во время заседания правительства Пермского края рассказала замминистра культуры региона Вера Рябкова.
«С 24 февраля по 2 марта в учреждениях культуры Перми пройдут события фестиваля „Вокруг да около“, приуроченного к масленичным гуляниям. В течение недели зрителей ждут 16 событий, в числе которых музыкальные эксперименты, экскурсии, встречи в фестивальном клубе, мастер-классы», — рассказала замминистра.
Также «Масленичная неделя» будет организована в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Она начнется 25 февраля и закончится 1 марта. Гостям музея расскажут о народных традициях праздника. Зрители смогут не только посмотреть на выступления фольклорных коллективов, но и принять участие в масленичном ряжении, покричать кричалки, поиграть в народные игры.
Помимо масленичных мероприятий на заседании правительства обсудили и другие события. Они будут посвящены трем темам: 100-летию Коми-Пермяцкого округа, статусу Молодежной столицы России и 80-летию Великой Победы. Так, в феврале в учреждениях коми-пермяцкого округа пройдут акции и выставки, посвященные родному языку. С 15 по 17 февраля состоится XII Конкурс чтецов на коми-пермяцком языке «Ловья говк» («Живое слово»).
В честь 80-летия Победы в Пермском крае 23 февраля пройдут возложения цветов к мемориалам. В краевой столице мероприятие состоится у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. На 21 февраля запланирован концерт в ДК Солдатова, посвященный Дню защитника Отечества. «Уже начали вручать юбилейные награды нашим дорогим уважаемым ветеранам. Предусмотрели большое количество мероприятий. В феврале ключевая дата — День защитника Отечества, 23 февраля», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!