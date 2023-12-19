Брат свердловского экс-депутата раскрыл причину его суицида

Брат: у суицида экс-депутата Баширова была личная причина

20 декабря 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Павла Баширова похоронили 15 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Причина суицида экс-депутата Белоярской гордумы Павла Баширова от партии КПРФ кроется в личной жизни. Об этом URA.RU рассказал его брат Василий. «Устал, наверное. Жизнь придавила. На работе у него все было в порядке, причина скорее личного характера, семейная», — ответил Василий Баширова на вопрос корреспондента. Он добавил, что до последнего времени Павел активно интересовался политикой. Так, минувшей осенью он выставлял свою кандидатуру на выборах в Белоярском, когда один из кандидатов сдал мандат. Тело Павла Баширова было найдено 13 декабря. Мужчину уже похоронили. Земляки заявляли, что в памяти людей экс-депутат «останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей».

Причина суицида экс-депутата Белоярской гордумы Павла Баширова от партии КПРФ кроется в личной жизни. Об этом URA.RU рассказал его брат Василий. «Устал, наверное. Жизнь придавила. На работе у него все было в порядке, причина скорее личного характера, семейная», — ответил Василий Баширова на вопрос корреспондента. Он добавил, что до последнего времени Павел активно интересовался политикой. Так, минувшей осенью он выставлял свою кандидатуру на выборах в Белоярском, когда один из кандидатов сдал мандат. Тело Павла Баширова было найдено 13 декабря. Мужчину уже похоронили. Земляки заявляли, что в памяти людей экс-депутат «останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей».