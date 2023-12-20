В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) максимальная глубина снежного покрова достигла 60 сантиметров. Высота сугробов превысила показатели последних восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе парка.
«В предпоследнюю неделю декабря зафиксирован очередной рекорд — максимальная глубина снежного покрова составила 60 сантиметров. Это больше, чем в то же время в предыдущие восемь лет», — сообщили в нацпарке.
В учреждении уточнили, что максимальный рекорд не побит. Наибольшей глубины сугробы достигали в 2015 году: тогда покров составил 78 сантиметров. В последний день октября 2023 года за сутки сугробы выросли до 37 сантиметров, но вскоре растаяли. На их месте выросли грибы, а температура достигала 10 градусов тепла.
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