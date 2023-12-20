В нацпарке «Таганай» образовались рекордные по глубине сугробы. Фото

21 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Сугробы превысили показатели глубины последних восьми лет Фото: Илья Московец © URA.RU В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) максимальная глубина снежного покрова достигла 60 сантиметров. Высота сугробов превысила показатели последних восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе парка. «В предпоследнюю неделю декабря зафиксирован очередной рекорд — максимальная глубина снежного покрова составила 60 сантиметров. Это больше, чем в то же время в предыдущие восемь лет», — сообщили в нацпарке. В учреждении уточнили, что максимальный рекорд не побит. Наибольшей глубины сугробы достигали в 2015 году: тогда покров составил 78 сантиметров. В последний день октября 2023 года за сутки сугробы выросли до 37 сантиметров, но вскоре растаяли. На их месте выросли грибы, а температура достигала 10 градусов тепла. Погода стала соответствовать зиме только 17 ноября фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Глубина сугробов достигла 60 сантиметров фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) максимальная глубина снежного покрова достигла 60 сантиметров. Высота сугробов превысила показатели последних восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе парка. «В предпоследнюю неделю декабря зафиксирован очередной рекорд — максимальная глубина снежного покрова составила 60 сантиметров. Это больше, чем в то же время в предыдущие восемь лет», — сообщили в нацпарке. В учреждении уточнили, что максимальный рекорд не побит. Наибольшей глубины сугробы достигали в 2015 году: тогда покров составил 78 сантиметров. В последний день октября 2023 года за сутки сугробы выросли до 37 сантиметров, но вскоре растаяли. На их месте выросли грибы, а температура достигала 10 градусов тепла.