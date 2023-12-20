20 декабря 2023

В нацпарке «Таганай» образовались рекордные по глубине сугробы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Первоуральск, снег, прогулка, лес, человек, природа, сугробы
Сугробы превысили показатели глубины последних восьми лет Фото:

В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) максимальная глубина снежного покрова достигла 60 сантиметров. Высота сугробов превысила показатели последних восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе парка.

«В предпоследнюю неделю декабря зафиксирован очередной рекорд — максимальная глубина снежного покрова составила 60 сантиметров. Это больше, чем в то же время в предыдущие восемь лет», — сообщили в нацпарке.

В учреждении уточнили, что максимальный рекорд не побит. Наибольшей глубины сугробы достигали в 2015 году: тогда покров составил 78 сантиметров. В последний день октября 2023 года за сутки сугробы выросли до 37 сантиметров, но вскоре растаяли. На их месте выросли грибы, а температура достигала 10 градусов тепла.

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Глубина сугробов достигла 60 сантиметров
Глубина сугробов достигла 60 сантиметров

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В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) максимальная глубина снежного покрова достигла 60 сантиметров. Высота сугробов превысила показатели последних восьми лет, сообщили URA.RU в пресс-службе парка. «В предпоследнюю неделю декабря зафиксирован очередной рекорд — максимальная глубина снежного покрова составила 60 сантиметров. Это больше, чем в то же время в предыдущие восемь лет», — сообщили в нацпарке. В учреждении уточнили, что максимальный рекорд не побит. Наибольшей глубины сугробы достигали в 2015 году: тогда покров составил 78 сантиметров. В последний день октября 2023 года за сутки сугробы выросли до 37 сантиметров, но вскоре растаяли. На их месте выросли грибы, а температура достигала 10 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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