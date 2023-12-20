20 декабря 2023

В Пермском крае сгорела мечеть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
Пожарные потушили огонь в мечети Фото:

В Добрянке (Пермский край) произошел пожар в мечети. Огонь распространился по зданию ранним утром 21 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании мечети по улице Розы Люксембург в Добрянке на пульт дежурного поступило в 06:34 утра. В 07:05 пожар был ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

На место пожара выезжали 17 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в половине седьмого утра
Сообщение о пожаре поступило в половине седьмого утра
Пожарные потушили огонь в семь утра
Пожарные потушили огонь в семь утра

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Добрянке (Пермский край) произошел пожар в мечети. Огонь распространился по зданию ранним утром 21 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании мечети по улице Розы Люксембург в Добрянке на пульт дежурного поступило в 06:34 утра. В 07:05 пожар был ликвидирован», — уточнили в ведомстве. На место пожара выезжали 17 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...