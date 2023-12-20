Пожарные потушили огонь в мечети
В Добрянке (Пермский край) произошел пожар в мечети. Огонь распространился по зданию ранним утром 21 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сообщение о возгорании мечети по улице Розы Люксембург в Добрянке на пульт дежурного поступило в 06:34 утра. В 07:05 пожар был ликвидирован», — уточнили в ведомстве.
На место пожара выезжали 17 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет.
Сообщение о пожаре поступило в половине седьмого утра
Пожарные потушили огонь в семь утра
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