В Пермском крае сгорела мечеть. Фото

21 декабря 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Пожарные потушили огонь в мечети Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Добрянке (Пермский край) произошел пожар в мечети. Огонь распространился по зданию ранним утром 21 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании мечети по улице Розы Люксембург в Добрянке на пульт дежурного поступило в 06:34 утра. В 07:05 пожар был ликвидирован», — уточнили в ведомстве. На место пожара выезжали 17 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет. Сообщение о пожаре поступило в половине седьмого утра ГУ МЧС по Пермскому краю Пожарные потушили огонь в семь утра ГУ МЧС по Пермскому краю

В Добрянке (Пермский край) произошел пожар в мечети. Огонь распространился по зданию ранним утром 21 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании мечети по улице Розы Люксембург в Добрянке на пульт дежурного поступило в 06:34 утра. В 07:05 пожар был ликвидирован», — уточнили в ведомстве. На место пожара выезжали 17 человек личного состава и пять единиц техники. Пострадавших нет.