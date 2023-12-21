В Пермском крае выросли цены на туристические услуги

21 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Цены поднялись от 13% до 20% Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае подорожали туристические услуги. Речь идет о поездках на снегоходах по горам. Их стоимость подняли от 13% до 20%. «В связи с ощутимым подъемом цен на горюче-смазочные материалы, а также на обслуживание техники, вынуждены немного увеличить стоимость своих услуг по снегоходным заброскам», — написал организатор походов на снегоходах Евгений Жданов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что стоимость подъема на скалу Ветлан увеличилось на 13%, на Полюд — на 20%. Также цены на свои услуги подняли в администрации заповедника «Вишерский». Стоимость билета на посещение визит-центра «Полюд», который расположен на вершине одноименной горы, увеличили со 100 до 200 рублей. При этом стоимость размещения в гостевых домиках на территории заповедника осталась без изменений, отметила администрация заповедника «Вишерский» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В Пермском крае подорожали туристические услуги. Речь идет о поездках на снегоходах по горам. Их стоимость подняли от 13% до 20%. «В связи с ощутимым подъемом цен на горюче-смазочные материалы, а также на обслуживание техники, вынуждены немного увеличить стоимость своих услуг по снегоходным заброскам», — написал организатор походов на снегоходах Евгений Жданов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что стоимость подъема на скалу Ветлан увеличилось на 13%, на Полюд — на 20%. Также цены на свои услуги подняли в администрации заповедника «Вишерский». Стоимость билета на посещение визит-центра «Полюд», который расположен на вершине одноименной горы, увеличили со 100 до 200 рублей. При этом стоимость размещения в гостевых домиках на территории заповедника осталась без изменений, отметила администрация заповедника «Вишерский» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».