Помощник омбудсмена: в Свердловской области 11-классник покончил с собой

В Сысерти покончил с собой 11-классник. Об этом URA.RU сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Юрий Демин, возглавляющий региональный союз по защите прав приемных детей.
«Вчера [20 декабря] один из учеников школы №1 покончил с собой. Сказал в записке: „Я больше не могу“», — рассказал Демин. По его данным, парень рос в благополучной семье.
О ЧП Демин узнал от родителей, которые ранее жаловались ему на обстановку в школе. Так, например, якобы с подачи директора Анны Тархановой девочек «гнобят» и запрещают ходить на уроки за то, что они носят брюки.
Представитель свердловского СУ СКР от комментариев воздержался. Демин, говоря о произошедшем, сказал, что его тревожит, что таких случаев в регионе становится все больше.
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