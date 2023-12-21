21 декабря 2023

Помощник омбудсмена: в Свердловской области 11-классник покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
Что подтолкнуло юношу к такому шагу, неизвестно Фото:

В Сысерти покончил с собой 11-классник. Об этом URA.RU сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Юрий Демин, возглавляющий региональный союз по защите прав приемных детей.

«Вчера [20 декабря] один из учеников школы №1 покончил с собой. Сказал в записке: „Я больше не могу“», — рассказал Демин. По его данным, парень рос в благополучной семье.

О ЧП Демин узнал от родителей, которые ранее жаловались ему на обстановку в школе. Так, например, якобы с подачи директора Анны Тархановой девочек «гнобят» и запрещают ходить на уроки за то, что они носят брюки.

Представитель свердловского СУ СКР от комментариев воздержался. Демин, говоря о произошедшем, сказал, что его тревожит, что таких случаев в регионе становится все больше.

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В Сысерти покончил с собой 11-классник. Об этом URA.RU сообщил помощник уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Юрий Демин, возглавляющий региональный союз по защите прав приемных детей. «Вчера [20 декабря] один из учеников школы №1 покончил с собой. Сказал в записке: „Я больше не могу“», — рассказал Демин. По его данным, парень рос в благополучной семье. О ЧП Демин узнал от родителей, которые ранее жаловались ему на обстановку в школе. Так, например, якобы с подачи директора Анны Тархановой девочек «гнобят» и запрещают ходить на уроки за то, что они носят брюки. Представитель свердловского СУ СКР от комментариев воздержался. Демин, говоря о произошедшем, сказал, что его тревожит, что таких случаев в регионе становится все больше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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