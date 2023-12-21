21 декабря 2023

Стали известны обстоятельства самоубийства свердловского школьника

Источник: в Свердловской области школьник покончил с собой из-за личных причин
© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, тетрадь школьная, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, пенал
В школе у подростка проблем не было Фото:

Самоубийство школьника в Сысерти, скорее всего, связано с личными обстоятельствами. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

О гибели 11-классника из школы №1 агентству вечером 21 декабря рассказал помощник детского омбудсмена Свердловской области Юрий Демин. Трагедия произошла днем ранее. По словам Демина, парень якобы оставил записку со словами «я больше не могу». И произошло все это якобы на фоне неблагоприятной обстановки внутри школы.

«Это неправда. Парень на хорошем счету, постоянно участвовал в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Последний месяц он болел. 19 декабря пришел со справкой к учителям, попросил, поскольку долго отсутствовал, перенести сдачу тестов на более поздний срок — если не ошибаюсь, февраль. Ему, конечно, разрешили. То есть в школе у него проблем не было. Во-вторых, содержание его предсмертной записки было другим. По предварительным данным, у него было что-то личное — вероятно, неразделенная любовь или что-то в этом роде», — поделился собеседник URA.RU.

Он также отметил, что школьник рос в благополучной семье, жил вместе с мамой (родители разведены) и младшим братом (учится в шестом классе). Успеваемость у него была средняя, конфликтов со сверстниками не имел. «Строил планы на будущее, думал о поступлении в институт», — добавил источник.

Он подчеркнул, что в «ближайшее время может быть дана оценка, насколько заявление Демина соответствует морально-этическим нормам и занимаемой им должности». «Он ссылается на слова узкой группы родителей, которые критикуют школу, преследуя интерес осложнить жизнь директору», — убежден собеседник.

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Самоубийство школьника в Сысерти, скорее всего, связано с личными обстоятельствами. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. О гибели 11-классника из школы №1 агентству вечером 21 декабря рассказал помощник детского омбудсмена Свердловской области Юрий Демин. Трагедия произошла днем ранее. По словам Демина, парень якобы оставил записку со словами «я больше не могу». И произошло все это якобы на фоне неблагоприятной обстановки внутри школы. «Это неправда. Парень на хорошем счету, постоянно участвовал в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Последний месяц он болел. 19 декабря пришел со справкой к учителям, попросил, поскольку долго отсутствовал, перенести сдачу тестов на более поздний срок — если не ошибаюсь, февраль. Ему, конечно, разрешили. То есть в школе у него проблем не было. Во-вторых, содержание его предсмертной записки было другим. По предварительным данным, у него было что-то личное — вероятно, неразделенная любовь или что-то в этом роде», — поделился собеседник URA.RU. Он также отметил, что школьник рос в благополучной семье, жил вместе с мамой (родители разведены) и младшим братом (учится в шестом классе). Успеваемость у него была средняя, конфликтов со сверстниками не имел. «Строил планы на будущее, думал о поступлении в институт», — добавил источник. Он подчеркнул, что в «ближайшее время может быть дана оценка, насколько заявление Демина соответствует морально-этическим нормам и занимаемой им должности». «Он ссылается на слова узкой группы родителей, которые критикуют школу, преследуя интерес осложнить жизнь директору», — убежден собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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