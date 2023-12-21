В ХМАО ввели ограничения на автозимниках из-за оттепели

22 декабря 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

На автозимниках и ледовых переправах в Ханты-Мансийском районе ограничили проезд грузовиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU (фото из архива) В Ханты-Мансийском районе из-за оттепели ограничили проезд грузовых машин массой до пяти тонн на автозимниках и ледовых переправ. Ограничение будет действовать круглосуточно, сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры».



«В связи с повышением температуры воздуха выше 0 градусов, с 08:00 часов 22 декабря на зимних автодорогах и ледовых переправах в Ханты-Мансийском районе: «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск — пгт. Талинка — д. Белогорье», «д.Белогорье — п. Луговской», «д.Белогорье — п.Кирпичный», «п. Луговской — с. Троица», «с.Троица — с. Елизарово», «с.Тюли — п. Выкатной», «г.Ханты-Мансийск — с. Имитуй — д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй» и «д. Янгуловка — с. Согом» вводится ограничение движения транспортных средств массой более пяти тонн», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта до 70 км/ч. Меры были приняты из-за скользкой дороги.

В Ханты-Мансийском районе из-за оттепели ограничили проезд грузовых машин массой до пяти тонн на автозимниках и ледовых переправ. Ограничение будет действовать круглосуточно, сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с повышением температуры воздуха выше 0 градусов, с 08:00 часов 22 декабря на зимних автодорогах и ледовых переправах в Ханты-Мансийском районе: «13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск — пгт. Талинка — д. Белогорье», «д.Белогорье — п. Луговской», «д.Белогорье — п.Кирпичный», «п. Луговской — с. Троица», «с.Троица — с. Елизарово», «с.Тюли — п. Выкатной», «г.Ханты-Мансийск — с. Имитуй — д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй» и «д. Янгуловка — с. Согом» вводится ограничение движения транспортных средств массой более пяти тонн», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганском районе ХМАО ограничили максимальную скорость движения транспорта до 70 км/ч. Меры были приняты из-за скользкой дороги.