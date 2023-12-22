Призер Чемпионата России извинилась перед журналистами за то, что заблудилась

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Фигурист Алексей Ягудин в ск «Прибой». Тюмень, коньки, фигурное катание, автограф ягудина
Фигуристы не смогли встретиться с журналистами, потому что заблудились Фото:

Бронзовый призер Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске Елизавета Худабердиева 22 декабря извинилась перед журналистами за то, что не пришла на интервью. Об этом сообщают челябинские СМИ.

«Вчера не вышли к журналистам. Но, если честно, мы просто пошли не в ту сторону. Думали, что представители СМИ будут там, но оказалось, что нет. Это не был какой-то бойкот, мы были готовы поговорить с прессой, так что извините», — цитирует Худабердиеву издание «КП».

В первый день соревнований, 21 декабря, журналисты ожидали Худабердиеву и ее партнера Егора Базина, но не дождались. Оказалось, пара просто заблудилась и не нашла, где находятся представители прессы.

Худабердиева и Базин выступают в паре с февраля этого года. На второй день соревнований в Челябинске, 22 декабря, подопечные тренера Александра Жулина выиграли бронзовые медали Чемпионата России.

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Бронзовый призер Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске Елизавета Худабердиева 22 декабря извинилась перед журналистами за то, что не пришла на интервью. Об этом сообщают челябинские СМИ. «Вчера не вышли к журналистам. Но, если честно, мы просто пошли не в ту сторону. Думали, что представители СМИ будут там, но оказалось, что нет. Это не был какой-то бойкот, мы были готовы поговорить с прессой, так что извините», — цитирует Худабердиеву издание «КП». В первый день соревнований, 21 декабря, журналисты ожидали Худабердиеву и ее партнера Егора Базина, но не дождались. Оказалось, пара просто заблудилась и не нашла, где находятся представители прессы. Худабердиева и Базин выступают в паре с февраля этого года. На второй день соревнований в Челябинске, 22 декабря, подопечные тренера Александра Жулина выиграли бронзовые медали Чемпионата России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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