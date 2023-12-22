Призер Чемпионата России извинилась перед журналистами за то, что заблудилась

22 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Фигуристы не смогли встретиться с журналистами, потому что заблудились Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бронзовый призер Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске Елизавета Худабердиева 22 декабря извинилась перед журналистами за то, что не пришла на интервью. Об этом сообщают челябинские СМИ. «Вчера не вышли к журналистам. Но, если честно, мы просто пошли не в ту сторону. Думали, что представители СМИ будут там, но оказалось, что нет. Это не был какой-то бойкот, мы были готовы поговорить с прессой, так что извините», — цитирует Худабердиеву издание «КП». В первый день соревнований, 21 декабря, журналисты ожидали Худабердиеву и ее партнера Егора Базина, но не дождались. Оказалось, пара просто заблудилась и не нашла, где находятся представители прессы. Худабердиева и Базин выступают в паре с февраля этого года. На второй день соревнований в Челябинске, 22 декабря, подопечные тренера Александра Жулина выиграли бронзовые медали Чемпионата России.

Бронзовый призер Чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске Елизавета Худабердиева 22 декабря извинилась перед журналистами за то, что не пришла на интервью. Об этом сообщают челябинские СМИ. «Вчера не вышли к журналистам. Но, если честно, мы просто пошли не в ту сторону. Думали, что представители СМИ будут там, но оказалось, что нет. Это не был какой-то бойкот, мы были готовы поговорить с прессой, так что извините», — цитирует Худабердиеву издание «КП». В первый день соревнований, 21 декабря, журналисты ожидали Худабердиеву и ее партнера Егора Базина, но не дождались. Оказалось, пара просто заблудилась и не нашла, где находятся представители прессы. Худабердиева и Базин выступают в паре с февраля этого года. На второй день соревнований в Челябинске, 22 декабря, подопечные тренера Александра Жулина выиграли бронзовые медали Чемпионата России.