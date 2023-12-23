Драка произошла возле ресторана Bukowski на Карла-Либкнехта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге произошла драка между охраной блогера и группой быстрого реагирования. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

«Скандалил в кафе, дебоширил, его попросили покинуть помещение. На улице один из охранников блогера брызнул в опергруппу из газового баллончика, далее его охранники устроили драку с оперной» — приводит слова ведомства telegram-канал «ZLOY_EKB». Сам инцидент произошел еще в начала ноября.

По видео можно сказать, что потасовка произошла возле ресторана Bukowski на Карла-Либкнехта. Как рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу, заявлений от ЧОП в территориальный ОВД не поступало.