23 декабря 2023

В Екатеринбурге охрана блогера устроила драку с ГБР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла возле ресторана Bukowski на Карла-Либкнехта Фото:

В Екатеринбурге произошла драка между охраной блогера и группой быстрого реагирования. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

«Скандалил в кафе, дебоширил, его попросили покинуть помещение. На улице один из охранников блогера брызнул в опергруппу из газового баллончика, далее его охранники устроили драку с оперной» — приводит слова ведомства telegram-канал «ZLOY_EKB». Сам инцидент произошел еще в начала ноября.

По видео можно сказать, что потасовка произошла возле ресторана Bukowski на Карла-Либкнехта. Как рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу, заявлений от ЧОП в территориальный ОВД не поступало.

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В Екатеринбурге произошла драка между охраной блогера и группой быстрого реагирования. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу. «Скандалил в кафе, дебоширил, его попросили покинуть помещение. На улице один из охранников блогера брызнул в опергруппу из газового баллончика, далее его охранники устроили драку с оперной» — приводит слова ведомства telegram-канал «ZLOY_EKB». Сам инцидент произошел еще в начала ноября. По видео можно сказать, что потасовка произошла возле ресторана Bukowski на Карла-Либкнехта. Как рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу, заявлений от ЧОП в территориальный ОВД не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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