Пермский производитель роботов сообщил о рекордной выручке

Пермская компания Promobot в 2023 году увеличила выручку на 50%

Роботов пермского разработчика можно встретить в 44 странах мира Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская компания Promobot, которая занимается разработкой и производством робототехники, в 2023 году резко улучшила финансовые показатели. По сравнению с 2022 годом выручка предприятия увеличилась на 50%.

«Пермская компания Promobot, резидент Сколково и российский производитель робототехнических устройств для различных отраслей экономики, зафиксировала крупный рост выручки в 2023 году. Выручка увеличилась на 50% по сравнению с 2022 годом и составила 220 миллионов рублей, а сумма заключенных по итогам года контрактов составила более 250 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в компании Promobot.

Представители отрасли образования в 2023 году приобрели 81 единицу техники Promobot, частный бизнес — 92 единицу, а представители отрасли госучреждений — 72 робота. По словам разработчиков, повышенный спрос на продукцию компании обусловлен доступной ценой за счет внедрения отечественных комплектующих, а также уходом с рынка зарубежных поставщиков. В 2024 году Promobot планирует выпустить новые виды продукции. Это роботизированная техника для различных отраслей бизнеса.

Компания Promobot была основана в 2015 году в Перми. В это же время она стала резидентом Сколково. На сегодня Promobot является крупнейшим производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы пермского разработчика работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников-людей. Технику Promobot можно встретить в отделениях «Сбербанка», музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле и других местах.