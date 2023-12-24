24 декабря 2023

Челябинский политолог заявил о возможных провокациях на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. Челябинск, лавров андрей
Андрей Лавров заявил о возможных провокациях на выборах президента Фото:

При проведении выборов президента страны сотрудники избирательных комиссий и наблюдатели должны быть готовы к провокациям. Об этом на заседании общественного штаба по контролю и наблюдениями за выборами в Челябинской области 25 декабря заявил политолог Андрей Лавров.

«Мы понимаем, что на выборах возможны провокации. Причем провокации оригинальные, креативные, нового типа», — заявил Лавров.

По его мнению, необходимо уже сейчас провести мониторинг возможных видов и типажей провокаций и способов противодействия им. Эту информацию следует внести в программу обучения людей, задействованных в работе на выборах.

Председатель регионального штаба по контролю и наблюдению за выборами Николай Дейнеко отметил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы заранее объявили о нелегитимности выборов в России, поэтому со своей стороны участникам избирательного процесса нужно сделать все, чтобы выборы прошли чисто и без нарушений.

В городах Челябинской области 25 декабря открылись мобильные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы. Сбор подписей продлится до конца января.

Выборы президента пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало о потенциальных кандидатах на выборах президента РФ. Среди них: действующий глава РФ Владимир Путин, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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При проведении выборов президента страны сотрудники избирательных комиссий и наблюдатели должны быть готовы к провокациям. Об этом на заседании общественного штаба по контролю и наблюдениями за выборами в Челябинской области 25 декабря заявил политолог Андрей Лавров. «Мы понимаем, что на выборах возможны провокации. Причем провокации оригинальные, креативные, нового типа», — заявил Лавров. По его мнению, необходимо уже сейчас провести мониторинг возможных видов и типажей провокаций и способов противодействия им. Эту информацию следует внести в программу обучения людей, задействованных в работе на выборах. Председатель регионального штаба по контролю и наблюдению за выборами Николай Дейнеко отметил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы заранее объявили о нелегитимности выборов в России, поэтому со своей стороны участникам избирательного процесса нужно сделать все, чтобы выборы прошли чисто и без нарушений. В городах Челябинской области 25 декабря открылись мобильные пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы. Сбор подписей продлится до конца января. Выборы президента пройдут 15—17 марта 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало о потенциальных кандидатах на выборах президента РФ. Среди них: действующий глава РФ Владимир Путин, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов от КПРФ и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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