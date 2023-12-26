По какой статье Дмитрия Гудкова объявили в розыск, неизвестно
МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Информация появилась в базе данных ведомства.
«Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Гудкова объявили в розыск, не уточняется.
Ранее СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о российской армии против Гудкова. Он проживает за пределами России.
*Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
Дмитрий Гудков в розыске
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