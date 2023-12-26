МВД объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова* по уголовной статье. Скрин

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Съезд партии "Яблоко". Москва, гудков дмитрий, съезд яблока
По какой статье Дмитрия Гудкова объявили в розыск, неизвестно Фото:

МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Информация появилась в базе данных ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Гудкова объявили в розыск, не уточняется.

Ранее СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о российской армии против Гудкова. Он проживает за пределами России.

*Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Дмитрий Гудков в розыске
Дмитрий Гудков в розыске

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МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Информация появилась в базе данных ведомства. «Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Гудкова объявили в розыск, не уточняется. Ранее СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о российской армии против Гудкова. Он проживает за пределами России. *Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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