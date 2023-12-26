Происшествия Криминал МВД объявило в розыск политика Дмитрия Гудкова* по уголовной статье. Скрин 26 декабря 2023 в 13:50 Размер текста - 17 + По какой статье Дмитрия Гудкова объявили в розыск, неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Информация появилась в базе данных ведомства. «Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Гудкова объявили в розыск, не уточняется. Ранее СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о российской армии против Гудкова. Он проживает за пределами России. *Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. Дмитрий Гудков в розыске Скрин с МВД https://мвд.рф/wanted?s_family=%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2&fio=%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3&s_patr=&d_year=&d_month=&email=&time=1703574254&captcha= МВД России объявило в розыск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Информация появилась в базе данных ведомства. «Разыскивается по статье УК», — указано в базе данных МВД. По какой статье Гудкова объявили в розыск, не уточняется. Ранее СК РФ завел уголовное дело о распространении фейков о российской армии против Гудкова. Он проживает за пределами России. *Дмитрий Гудков внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям