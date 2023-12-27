В Екатеринбурге рядом с усадьбой с призраками построят лабораторию по изучению опасных инфекций

В Екатеринбурге появится лаборатория по изучению опасных и неизвестных инфекций

27 декабря 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Лаборатория появится на Розы Люксембург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле усадьбы Железнова появится лаборатория, в которой будут расшифровывать и изучать опасные и неизвестные инфекции. Площадка будет принадлежать «Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и разместиться в центре города — на улице Розы Люксембург, 54. Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на строительство, о чем свидетельствует акт, опубликованный на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. По плану, здание будет высотой в восемь этажей, где расположатся гардероб, место для хранения химических реактивов, подразделения для особо опасных инфекций, контроля биологических факторов, проведения санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований, вирусологическое отделение. Об усадьбе, возле которой планируют начать стройку, ходят легенды. В здании ранее жил купец Железнов, который сколотил состояние на торговле динамитом порохом, а также на золотодобыче. По легенде, у него была жена Мария, которая страдала клептоманией. Женщина умерла от кровоизлияния в мозг во время балета «Ромео и Джульетта» в театре, после этого горожане якобы видели ее призрак.

В Екатеринбурге возле усадьбы Железнова появится лаборатория, в которой будут расшифровывать и изучать опасные и неизвестные инфекции. Площадка будет принадлежать «Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и разместиться в центре города — на улице Розы Люксембург, 54. Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на строительство, о чем свидетельствует акт, опубликованный на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. По плану, здание будет высотой в восемь этажей, где расположатся гардероб, место для хранения химических реактивов, подразделения для особо опасных инфекций, контроля биологических факторов, проведения санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований, вирусологическое отделение. Об усадьбе, возле которой планируют начать стройку, ходят легенды. В здании ранее жил купец Железнов, который сколотил состояние на торговле динамитом порохом, а также на золотодобыче. По легенде, у него была жена Мария, которая страдала клептоманией. Женщина умерла от кровоизлияния в мозг во время балета «Ромео и Джульетта» в театре, после этого горожане якобы видели ее призрак.