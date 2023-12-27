В Екатеринбурге рядом с усадьбой с призраками построят лабораторию по изучению опасных инфекций

В Екатеринбурге появится лаборатория по изучению опасных и неизвестных инфекций
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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, наука, хозяйство, лаборатория, агрономический факультет
Лаборатория появится на Розы Люксембург Фото:

В Екатеринбурге возле усадьбы Железнова появится лаборатория, в которой будут расшифровывать и изучать опасные и неизвестные инфекции. Площадка будет принадлежать «Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и разместиться в центре города — на улице Розы Люксембург, 54.

Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на строительство, о чем свидетельствует акт, опубликованный на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. По плану, здание будет высотой в восемь этажей, где расположатся гардероб, место для хранения химических реактивов, подразделения для особо опасных инфекций, контроля биологических факторов, проведения санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований, вирусологическое отделение.

Об усадьбе, возле которой планируют начать стройку, ходят легенды. В здании ранее жил купец Железнов, который сколотил состояние на торговле динамитом порохом, а также на золотодобыче. По легенде, у него была жена Мария, которая страдала клептоманией. Женщина умерла от кровоизлияния в мозг во время балета «Ромео и Джульетта» в театре, после этого горожане якобы видели ее призрак.

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В Екатеринбурге возле усадьбы Железнова появится лаборатория, в которой будут расшифровывать и изучать опасные и неизвестные инфекции. Площадка будет принадлежать «Центру гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и разместиться в центре города — на улице Розы Люксембург, 54. Государственная историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на строительство, о чем свидетельствует акт, опубликованный на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. По плану, здание будет высотой в восемь этажей, где расположатся гардероб, место для хранения химических реактивов, подразделения для особо опасных инфекций, контроля биологических факторов, проведения санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований, вирусологическое отделение. Об усадьбе, возле которой планируют начать стройку, ходят легенды. В здании ранее жил купец Железнов, который сколотил состояние на торговле динамитом порохом, а также на золотодобыче. По легенде, у него была жена Мария, которая страдала клептоманией. Женщина умерла от кровоизлияния в мозг во время балета «Ромео и Джульетта» в театре, после этого горожане якобы видели ее призрак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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