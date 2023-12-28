Героя бондианы Пирса Броснана хотят судить за прогулку в парке

Пирс Броснан вызван в суд за прогулку по термальным зонам Йеллоустонского парка
© Служба новостей «URA.RU»
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Броснану может грозить до шести месяцев тюрьмы Фото:

Ирландский актер Пирс Броснан, сыгравший Джеймса Бонда, нарушил правила прогулок по Йеллоустонскому парку, который внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он вызван в окружной суд штата Вайоминг. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы.

«Броснан совершил пешие прогулки во всех термальных зонах, а также в Йеллоустонском каньоне, нарушая установленные запреты и ограничения», — передает телеканал. Отмечается, что это относится к мелким преступлениям.

Согласно правилам посещения парка, посетителям разрешается ходить только по дощатым настилам, а также по специально отведенным для этого тропам. За нарушение правил можно получить до полугода лишения свободы и штраф до пяти тысяч долларов. Известно, что Броснан должен явиться в Йеллоустонский центр правосудия 23 января 2024 года.

Пирс Броснан известен по роли агента Джеймса Бонда в серии фильмов. Также он играл в фильмах «Мамма мия!», «Искусственный интеллект. Доступ неограничен», «Ограбление по-джентльменски» и во множестве других картин.

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Ирландский актер Пирс Броснан, сыгравший Джеймса Бонда, нарушил правила прогулок по Йеллоустонскому парку, который внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он вызван в окружной суд штата Вайоминг. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы. «Броснан совершил пешие прогулки во всех термальных зонах, а также в Йеллоустонском каньоне, нарушая установленные запреты и ограничения», — передает телеканал. Отмечается, что это относится к мелким преступлениям. Согласно правилам посещения парка, посетителям разрешается ходить только по дощатым настилам, а также по специально отведенным для этого тропам. За нарушение правил можно получить до полугода лишения свободы и штраф до пяти тысяч долларов. Известно, что Броснан должен явиться в Йеллоустонский центр правосудия 23 января 2024 года. Пирс Броснан известен по роли агента Джеймса Бонда в серии фильмов. Также он играл в фильмах «Мамма мия!», «Искусственный интеллект. Доступ неограничен», «Ограбление по-джентльменски» и во множестве других картин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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