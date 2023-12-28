Героя бондианы Пирса Броснана хотят судить за прогулку в парке

Ирландский актер Пирс Броснан, сыгравший Джеймса Бонда, нарушил правила прогулок по Йеллоустонскому парку, который внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он вызван в окружной суд штата Вайоминг. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы.
«Броснан совершил пешие прогулки во всех термальных зонах, а также в Йеллоустонском каньоне, нарушая установленные запреты и ограничения», — передает
Согласно правилам посещения парка, посетителям разрешается ходить только по дощатым настилам, а также по специально отведенным для этого тропам. За нарушение правил можно получить до полугода лишения свободы и штраф до пяти тысяч долларов. Известно, что Броснан должен явиться в Йеллоустонский центр правосудия 23 января 2024 года.
Пирс Броснан известен по роли агента Джеймса Бонда в серии фильмов. Также он играл в фильмах «Мамма мия!», «Искусственный интеллект. Доступ неограничен», «Ограбление по-джентльменски» и во множестве других картин.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.