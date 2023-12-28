Юристы, обещая увеличить пенсии, обманули сотни пермяков на 40 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, сбербанк, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, портмоне, мелочь, открытие, пенсия, прожиточный минимум, деньги, мрот, карта сбербанка, пособие, сбер, надбавка, индексация
Пенсии у обманутых пермяков не изменились Фото:

Пермская прокуратура передала в суд дело в отношении лжеюристов, которые обманули сотни пенсионеров на десятки миллионов рублей. Людям мошенники обещали обеспечить перерасчет пенсий или признание банкротами.

«Представляясь опытными юристами, они приглашали клиентов в арендованные престижные офисы в бизнес-центрах Перми на первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчета пенсии либо признания физического лица банкротом. Граждане заключали договор платных юридических услуг, средняя цена которого составляла около 50 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья.

Для своей работы мошенники создали в 2019 году ООО «Визитор». Выполнять условия договоренностей они не собирались. В итоге фигуранты дела похитили у 474 граждан более 40 млн рублей. В сентябре 2021 года сообщалось, что по делу проходят адвокат из Москвы Арина Маркелова, учредитель пермского ООО «Юридический центр правовых решений» (ООО «Лэнд») Лейла Мамедова и владелец компаний в Новосибирске и Новокузнецке Александр Бутаев.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская прокуратура передала в суд дело в отношении лжеюристов, которые обманули сотни пенсионеров на десятки миллионов рублей. Людям мошенники обещали обеспечить перерасчет пенсий или признание банкротами. «Представляясь опытными юристами, они приглашали клиентов в арендованные престижные офисы в бизнес-центрах Перми на первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчета пенсии либо признания физического лица банкротом. Граждане заключали договор платных юридических услуг, средняя цена которого составляла около 50 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. Для своей работы мошенники создали в 2019 году ООО «Визитор». Выполнять условия договоренностей они не собирались. В итоге фигуранты дела похитили у 474 граждан более 40 млн рублей. В сентябре 2021 года сообщалось, что по делу проходят адвокат из Москвы Арина Маркелова, учредитель пермского ООО «Юридический центр правовых решений» (ООО «Лэнд») Лейла Мамедова и владелец компаний в Новосибирске и Новокузнецке Александр Бутаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...