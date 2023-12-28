Юристы, обещая увеличить пенсии, обманули сотни пермяков на 40 млн рублей

Пенсии у обманутых пермяков не изменились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская прокуратура передала в суд дело в отношении лжеюристов, которые обманули сотни пенсионеров на десятки миллионов рублей. Людям мошенники обещали обеспечить перерасчет пенсий или признание банкротами.

«Представляясь опытными юристами, они приглашали клиентов в арендованные престижные офисы в бизнес-центрах Перми на первичные бесплатные консультации по вопросам перерасчета пенсии либо признания физического лица банкротом. Граждане заключали договор платных юридических услуг, средняя цена которого составляла около 50 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья.

Для своей работы мошенники создали в 2019 году ООО «Визитор». Выполнять условия договоренностей они не собирались. В итоге фигуранты дела похитили у 474 граждан более 40 млн рублей. В сентябре 2021 года сообщалось, что по делу проходят адвокат из Москвы Арина Маркелова, учредитель пермского ООО «Юридический центр правовых решений» (ООО «Лэнд») Лейла Мамедова и владелец компаний в Новосибирске и Новокузнецке Александр Бутаев.