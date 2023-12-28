28 декабря 2023

В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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На теле мужчины были две татуировки под ключицами (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в полуразрушенном здании на Восточной, 13а нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы.

«Он лежал в одних трусах, избитый», — сообщил очевидец. Его слова передает E1.RU. Также в сообщении сказано, что на теле мужчины были две татуировки под ключицами.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на него ожидается.

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В Екатеринбурге в полуразрушенном здании на Восточной, 13а нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «Он лежал в одних трусах, избитый», — сообщил очевидец. Его слова передает E1.RU. Также в сообщении сказано, что на теле мужчины были две татуировки под ключицами. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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