В Екатеринбурге в заброшенном здании нашли труп

На теле мужчины были две татуировки под ключицами (архивное фото)
В Екатеринбурге в полуразрушенном здании на Восточной, 13а нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы.
«Он лежал в одних трусах, избитый», — сообщил очевидец. Его слова передает E1.RU. Также в сообщении сказано, что на теле мужчины были две татуировки под ключицами.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. Ответ на него ожидается.
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