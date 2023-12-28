28 декабря 2023

В Пермском крае родители умершего в больнице ребенка требуют в суде компенсации

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, правосудие, судья, суд, мантия
Гражданский иск рассматривается в суде города Чернушка Фото:

В городе Чернушка Пермского края семья Карелиных, ребенок которых скончался в больнице в четырехлетнем возрасте, вновь обратилась в суд. Родители намерены установить виновных в смерти малыша и получить материальную компенсацию. Трагедия случилась три года назад. Все эти годы шли разбирательства, родители умершего мальчика пытались определить истинную причину смерти своего ребенка. Для этого им пришлось обратиться к столичным судмедэкспертам.

«Во время операции хирург не провел ревизию брюшных органов, хотя для этого были показания — несоответствие состояния аппендициту. Поэтому, считают эксперты, у ребенка не нашли причину заворота тонкой кишки, и, соответственно, не лечили ребенка, что привело к развитию осложнений. Сейчас Карелины хотят добиться возмещения морального вреда (сумма не уточняется) — суды по этому делу уже начались», — пишет 59.RU со ссылкой на заключение судмедэкспертов, предоставленное родителями погибшего.

URA.RU писало, что четырехлетний мальчик был доставлен в больницу Чернушки с болью в животе. Врачи осмотрели мальчика, поставили диагноз «аппендицит» и приняли решение провести операцию. Спустя несколько часов после операции мальчик скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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В городе Чернушка Пермского края семья Карелиных, ребенок которых скончался в больнице в четырехлетнем возрасте, вновь обратилась в суд. Родители намерены установить виновных в смерти малыша и получить материальную компенсацию. Трагедия случилась три года назад. Все эти годы шли разбирательства, родители умершего мальчика пытались определить истинную причину смерти своего ребенка. Для этого им пришлось обратиться к столичным судмедэкспертам. «Во время операции хирург не провел ревизию брюшных органов, хотя для этого были показания — несоответствие состояния аппендициту. Поэтому, считают эксперты, у ребенка не нашли причину заворота тонкой кишки, и, соответственно, не лечили ребенка, что привело к развитию осложнений. Сейчас Карелины хотят добиться возмещения морального вреда (сумма не уточняется) — суды по этому делу уже начались», — пишет 59.RU со ссылкой на заключение судмедэкспертов, предоставленное родителями погибшего. URA.RU писало, что четырехлетний мальчик был доставлен в больницу Чернушки с болью в животе. Врачи осмотрели мальчика, поставили диагноз «аппендицит» и приняли решение провести операцию. Спустя несколько часов после операции мальчик скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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