Пьяный челябинец не доехал до дома после корпоратива

Нетрезвый челябинец пытался скрыться от патруля ДПС. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Вечером 28 декабря экипаж ДПС заметил мужчину с признаками опьянения, шедшего по улице Труда. Затем мужчина сел в „Шевроле Авео“ и поехал. Сотрудники дорожно-патрульной службы подали водителю автомобиля сигнал об остановке, однако он попытался скрыться», — сообщили в пресс-службе.
Экипаж ДПС, включив световую и звуковую сигнализации, начал преследовать «Шевроле», но водитель не реагировал. Его удалось остановить на перекрестке улиц Труда и Энгельса.
Водитель, 34-летний мужчина, попытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании. В связи с этим сотрудники ДПС были вынуждены применить в отношении него физическую силу.
Как выяснилось, помимо того, что водитель был пьян, он ранее уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Кроме этого, в отношении водителя был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию, распоряжению сотрудника полиции).
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