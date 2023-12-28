28 декабря 2023

Пьяный челябинец не доехал до дома после корпоратива

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, девушка, остановка, пешеходы, автомобиль, женщина, полиция, гибдд, дпс
Экипаж ДПС задержал нетрезвого водителя Фото:

Нетрезвый челябинец пытался скрыться от патруля ДПС. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Вечером 28 декабря экипаж ДПС заметил мужчину с признаками опьянения, шедшего по улице Труда. Затем мужчина сел в „Шевроле Авео“ и поехал. Сотрудники дорожно-патрульной службы подали водителю автомобиля сигнал об остановке, однако он попытался скрыться», — сообщили в пресс-службе.

Экипаж ДПС, включив световую и звуковую сигнализации, начал преследовать «Шевроле», но водитель не реагировал. Его удалось остановить на перекрестке улиц Труда и Энгельса.

Водитель, 34-летний мужчина, попытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании. В связи с этим сотрудники ДПС были вынуждены применить в отношении него физическую силу.

Как выяснилось, помимо того, что водитель был пьян, он ранее уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Кроме этого, в отношении водителя был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию, распоряжению сотрудника полиции).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нетрезвый челябинец пытался скрыться от патруля ДПС. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Вечером 28 декабря экипаж ДПС заметил мужчину с признаками опьянения, шедшего по улице Труда. Затем мужчина сел в „Шевроле Авео“ и поехал. Сотрудники дорожно-патрульной службы подали водителю автомобиля сигнал об остановке, однако он попытался скрыться», — сообщили в пресс-службе. Экипаж ДПС, включив световую и звуковую сигнализации, начал преследовать «Шевроле», но водитель не реагировал. Его удалось остановить на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Водитель, 34-летний мужчина, попытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании. В связи с этим сотрудники ДПС были вынуждены применить в отношении него физическую силу. Как выяснилось, помимо того, что водитель был пьян, он ранее уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Кроме этого, в отношении водителя был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию, распоряжению сотрудника полиции).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...