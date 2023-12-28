Пьяный челябинец не доехал до дома после корпоратива

29 декабря 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Экипаж ДПС задержал нетрезвого водителя Фото: Игорь Пантин © URA.RU Нетрезвый челябинец пытался скрыться от патруля ДПС. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Вечером 28 декабря экипаж ДПС заметил мужчину с признаками опьянения, шедшего по улице Труда. Затем мужчина сел в „Шевроле Авео“ и поехал. Сотрудники дорожно-патрульной службы подали водителю автомобиля сигнал об остановке, однако он попытался скрыться», — сообщили в пресс-службе. Экипаж ДПС, включив световую и звуковую сигнализации, начал преследовать «Шевроле», но водитель не реагировал. Его удалось остановить на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Водитель, 34-летний мужчина, попытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании. В связи с этим сотрудники ДПС были вынуждены применить в отношении него физическую силу. Как выяснилось, помимо того, что водитель был пьян, он ранее уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Кроме этого, в отношении водителя был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию, распоряжению сотрудника полиции).

Нетрезвый челябинец пытался скрыться от патруля ДПС. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Вечером 28 декабря экипаж ДПС заметил мужчину с признаками опьянения, шедшего по улице Труда. Затем мужчина сел в „Шевроле Авео“ и поехал. Сотрудники дорожно-патрульной службы подали водителю автомобиля сигнал об остановке, однако он попытался скрыться», — сообщили в пресс-службе. Экипаж ДПС, включив световую и звуковую сигнализации, начал преследовать «Шевроле», но водитель не реагировал. Его удалось остановить на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Водитель, 34-летний мужчина, попытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании. В связи с этим сотрудники ДПС были вынуждены применить в отношении него физическую силу. Как выяснилось, помимо того, что водитель был пьян, он ранее уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Кроме этого, в отношении водителя был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию, распоряжению сотрудника полиции).