Что известно о студенте, погибшем в Белгороде

Пресс-секретарь НИУ БелГУ: в Белгороде студент погиб в результате обстрела ВСУ

31 декабря 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Студент из Белгорода гулял в центре города во время обстрела Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в результате обстрела города Вооруженными силами Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь НИУ БелГУ Вероника Смирнова. «В момент обстрела студент гулял в центре города, его увезли в больницу, ампутировали руку и ступни, но это не помогло. Сегодня [31 декабря] студент скончался в больнице», — рассказала Смирнова журналистам РИА Новости. По словам пресс-секретаря университета, еще два студента находятся сейчас в реанимации с многочисленными ранениями. Она уточнила, что учащиеся в момент обстрела также находились в центре города. ВСУ 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. МЧС города попросило жителей покинуть дома после взрывов. От обстрела погибли 24 человека. Также более 100 граждан были травмированы. Следственный комитет РФ из-за обстрелов возбудил уголовное дело.

Студент выпускного курса института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета погиб в результате обстрела города Вооруженными силами Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь НИУ БелГУ Вероника Смирнова. «В момент обстрела студент гулял в центре города, его увезли в больницу, ампутировали руку и ступни, но это не помогло. Сегодня [31 декабря] студент скончался в больнице», — рассказала Смирнова журналистам РИА Новости. По словам пресс-секретаря университета, еще два студента находятся сейчас в реанимации с многочисленными ранениями. Она уточнила, что учащиеся в момент обстрела также находились в центре города. ВСУ 30 декабря ударили по центру Белгорода кассетными боеприпасами. МЧС города попросило жителей покинуть дома после взрывов. От обстрела погибли 24 человека. Также более 100 граждан были травмированы. Следственный комитет РФ из-за обстрелов возбудил уголовное дело.