В столкновении двух машин в Верхнеуральском районе 1 января погиб 66-летний пассажир одной из них. Еще три человека с травмами различной степени доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Авария произошла около девяти часов утра. На 11-м километре автодороги Урлягинский — Лошкина — Межозерный столкнулись автомобили „Лада Ларгус“ и „Хендэ Солярис“,. За рулем первой был 54-летний водитель, второй управлял 37летний мужчина. В результате скончался пассажир, „лады“, 1957 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Водитель и пассажиры «Ларгуса» госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельств и причин ДТП.
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