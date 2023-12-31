ГИБДД разбирается в смертельном ДТП в Челябинской области. Фото

01 января 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU В столкновении двух машин в Верхнеуральском районе 1 января погиб 66-летний пассажир одной из них. Еще три человека с травмами различной степени доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла около девяти часов утра. На 11-м километре автодороги Урлягинский — Лошкина — Межозерный столкнулись автомобили „Лада Ларгус“ и „Хендэ Солярис“,. За рулем первой был 54-летний водитель, второй управлял 37летний мужчина. В результате скончался пассажир, „лады“, 1957 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. Водитель и пассажиры «Ларгуса» госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельств и причин ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В столкновении двух машин в Верхнеуральском районе 1 января погиб 66-летний пассажир одной из них. Еще три человека с травмами различной степени доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла около девяти часов утра. На 11-м километре автодороги Урлягинский — Лошкина — Межозерный столкнулись автомобили „Лада Ларгус“ и „Хендэ Солярис“,. За рулем первой был 54-летний водитель, второй управлял 37летний мужчина. В результате скончался пассажир, „лады“, 1957 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. Водитель и пассажиры «Ларгуса» госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельств и причин ДТП.