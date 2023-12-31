31 декабря 2023
30 декабря 2023

ГИБДД разбирается в смертельном ДТП в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рейд, медицинская маска, оформление протокола, гибдд
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего Фото:

В столкновении двух машин в Верхнеуральском районе 1 января погиб 66-летний пассажир одной из них. Еще три человека с травмами различной степени доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Авария произошла около девяти часов утра. На 11-м километре автодороги Урлягинский — Лошкина — Межозерный столкнулись автомобили „Лада Ларгус“ и „Хендэ Солярис“,. За рулем первой был 54-летний водитель, второй управлял 37летний мужчина. В результате скончался пассажир, „лады“, 1957 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Водитель и пассажиры «Ларгуса» госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельств и причин ДТП.

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Фото:

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В столкновении двух машин в Верхнеуральском районе 1 января погиб 66-летний пассажир одной из них. Еще три человека с травмами различной степени доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла около девяти часов утра. На 11-м километре автодороги Урлягинский — Лошкина — Межозерный столкнулись автомобили „Лада Ларгус“ и „Хендэ Солярис“,. За рулем первой был 54-летний водитель, второй управлял 37летний мужчина. В результате скончался пассажир, „лады“, 1957 года рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства. Водитель и пассажиры «Ларгуса» госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельств и причин ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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