В Эстонии легализовали однополые браки

01 января 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

С 1 января в Эстонии узаконили однополые браки Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Эстонии ввели закон, позволяющий заключать однополые браки. Соответствующее решение парламента страны вступило в силу 1 января 2024 года. «Вступили в силу поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной», — передает национальное издание ERR сообщение парламента. Теперь в новых бланках ЗАГСа используются термины «первый брачующийся» и «второй брачующийся» вместо «мужчина» и «женщина». Закон о легализации однополых браков в Эстонии был одобрен парламентом еще в июне 2023 года. Эстония стала единственной страной бывшего СССР, узаконившая браки в независимости от пола. Подобные бракосочетания разрешены еще в порядка 30 странах.

В Эстонии ввели закон, позволяющий заключать однополые браки. Соответствующее решение парламента страны вступило в силу 1 января 2024 года. «Вступили в силу поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной», — передает национальное издание ERR сообщение парламента. Теперь в новых бланках ЗАГСа используются термины «первый брачующийся» и «второй брачующийся» вместо «мужчина» и «женщина». Закон о легализации однополых браков в Эстонии был одобрен парламентом еще в июне 2023 года. Эстония стала единственной страной бывшего СССР, узаконившая браки в независимости от пола. Подобные бракосочетания разрешены еще в порядка 30 странах.