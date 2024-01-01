В Эстонии легализовали однополые браки

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С 1 января в Эстонии узаконили однополые браки Фото:

В Эстонии ввели закон, позволяющий заключать однополые браки. Соответствующее решение парламента страны вступило в силу 1 января 2024 года.

«Вступили в силу поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной», — передает национальное издание ERR сообщение парламента. Теперь в новых бланках ЗАГСа используются термины «первый брачующийся» и «второй брачующийся» вместо «мужчина» и «женщина».

Закон о легализации однополых браков в Эстонии был одобрен парламентом еще в июне 2023 года. Эстония стала единственной страной бывшего СССР, узаконившая браки в независимости от пола. Подобные бракосочетания разрешены еще в порядка 30 странах.

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В Эстонии ввели закон, позволяющий заключать однополые браки. Соответствующее решение парламента страны вступило в силу 1 января 2024 года. «Вступили в силу поправки к закону о семье, которые установили, что брак заключается между двумя физическими лицами, и отменили норму, гласившую, что брак заключается между мужчиной и женщиной», — передает национальное издание ERR сообщение парламента. Теперь в новых бланках ЗАГСа используются термины «первый брачующийся» и «второй брачующийся» вместо «мужчина» и «женщина». Закон о легализации однополых браков в Эстонии был одобрен парламентом еще в июне 2023 года. Эстония стала единственной страной бывшего СССР, узаконившая браки в независимости от пола. Подобные бракосочетания разрешены еще в порядка 30 странах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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