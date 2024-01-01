01 января 2024

Пермяки купили червивые мандарины в сетевом гиганте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
В мандаринах оказались черви Фото:

Жителям (Березников) Пермского края попались черви в мандаринах, которые они купили в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка». Фото неожиданной находки горожане опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Брали в „Пятерочке“! Смотрите внимательно, что едите», — написал автор поста.

Пермяки отнеслись к червям в цитрусовых с юмором. Одни предложили чистить фрукты прямо в магазине, другие иронизировали, что это просто белок, который идет в комплекте. Представитель торговой сети «Пятерочка» написал в комментариях к посту, что автору необходимо обратиться в техподдержку торговой сети и администрация разберется в случившемся.

Неожиданные гости в мандаринах
Неожиданные гости в мандаринах

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Жителям (Березников) Пермского края попались черви в мандаринах, которые они купили в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка». Фото неожиданной находки горожане опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Брали в „Пятерочке“! Смотрите внимательно, что едите», — написал автор поста. Пермяки отнеслись к червям в цитрусовых с юмором. Одни предложили чистить фрукты прямо в магазине, другие иронизировали, что это просто белок, который идет в комплекте. Представитель торговой сети «Пятерочка» написал в комментариях к посту, что автору необходимо обратиться в техподдержку торговой сети и администрация разберется в случившемся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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