Пермяки купили червивые мандарины в сетевом гиганте. Фото

02 января 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В мандаринах оказались черви Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям (Березников) Пермского края попались черви в мандаринах, которые они купили в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка». Фото неожиданной находки горожане опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Брали в „Пятерочке“! Смотрите внимательно, что едите», — написал автор поста. Пермяки отнеслись к червям в цитрусовых с юмором. Одни предложили чистить фрукты прямо в магазине, другие иронизировали, что это просто белок, который идет в комплекте. Представитель торговой сети «Пятерочка» написал в комментариях к посту, что автору необходимо обратиться в техподдержку торговой сети и администрация разберется в случившемся. Неожиданные гости в мандаринах Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте»

Жителям (Березников) Пермского края попались черви в мандаринах, которые они купили в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка». Фото неожиданной находки горожане опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Брали в „Пятерочке“! Смотрите внимательно, что едите», — написал автор поста. Пермяки отнеслись к червям в цитрусовых с юмором. Одни предложили чистить фрукты прямо в магазине, другие иронизировали, что это просто белок, который идет в комплекте. Представитель торговой сети «Пятерочка» написал в комментариях к посту, что автору необходимо обратиться в техподдержку торговой сети и администрация разберется в случившемся.