Жителям (Березников) Пермского края попались черви в мандаринах, которые они купили в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка». Фото неожиданной находки горожане опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Брали в „Пятерочке“! Смотрите внимательно, что едите», — написал автор поста.
Пермяки отнеслись к червям в цитрусовых с юмором. Одни предложили чистить фрукты прямо в магазине, другие иронизировали, что это просто белок, который идет в комплекте. Представитель торговой сети «Пятерочка» написал в комментариях к посту, что автору необходимо обратиться в техподдержку торговой сети и администрация разберется в случившемся.
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