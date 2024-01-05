Хоккейный клуб «Югра» подарил Мирославе Карпович, которая играла Машу в сериале «Папины дочки», именную майку на Новый год. Об этом сообщили в соцсетях.
«Во время гастролей в Ханты-Мансийск с Московским театром комедии Карпович встретила в аэропорту талисман „Югры“ — Пархома. И он ей понравился. На Новый год команда сделала подарок актрисе», — написал telegram-канал «Медиа Мамонт». Актриса засняла видео, в котором поблагодарила хоккейный клуб за подарок.
В Ханты-Мансийске в ноябре 2023 года состоялся спектакль «Мастер и Маргарита». На нем Московский театр комедии представил легендарное произведение Михаила Булгакова в интересной интерпретации. В роли Маргариты выступила актриса Мирослава Карпович.
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