05 января 2024
04 января 2024

ХК «Югра» вручил подарок звезде «Папиных дочек». Видео

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Хоккей Югра-Сибирь. Ханты - Мансийск, хк югра, мамонт пархом
Мирослава Карпович познакомилась с талисманом ХК «Югра» Фото:

Хоккейный клуб «Югра» подарил Мирославе Карпович, которая играла Машу в сериале «Папины дочки», именную майку на Новый год. Об этом сообщили в соцсетях.

«Во время гастролей в Ханты-Мансийск с Московским театром комедии Карпович встретила в аэропорту талисман „Югры“ — Пархома. И он ей понравился. На Новый год команда сделала подарок актрисе», — написал telegram-канал «Медиа Мамонт». Актриса засняла видео, в котором поблагодарила хоккейный клуб за подарок.

В Ханты-Мансийске в ноябре 2023 года состоялся спектакль «Мастер и Маргарита». На нем Московский театр комедии представил легендарное произведение Михаила Булгакова в интересной интерпретации. В роли Маргариты выступила актриса Мирослава Карпович.

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Хоккейный клуб «Югра» подарил Мирославе Карпович, которая играла Машу в сериале «Папины дочки», именную майку на Новый год. Об этом сообщили в соцсетях. «Во время гастролей в Ханты-Мансийск с Московским театром комедии Карпович встретила в аэропорту талисман „Югры“ — Пархома. И он ей понравился. На Новый год команда сделала подарок актрисе», — написал telegram-канал «Медиа Мамонт». Актриса засняла видео, в котором поблагодарила хоккейный клуб за подарок. В Ханты-Мансийске в ноябре 2023 года состоялся спектакль «Мастер и Маргарита». На нем Московский театр комедии представил легендарное произведение Михаила Булгакова в интересной интерпретации. В роли Маргариты выступила актриса Мирослава Карпович.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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