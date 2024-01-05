В Челябинске полицейские отказали мигрантам в получении вида на жительство

06 января 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Только в прошлому году в Челябинской области было вынесено более 200 подобных отказов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске полицейские отказали иностранцам, которые предоставили ложные сведения, в получении вида на жительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области отказали в выдаче вида на жительство в Российской Федерации иностранным гражданам после установления факта предоставления ими ложных сведений. Только в прошлому году вынесено более 200 подобных отказов», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Жительница ближнего зарубежья оформила миграционный учет по адресу, по которому фактически не проживала. Ее привлекли к административной ответственности по статье 19.27 КоАП РФ, также она должна заплатить штраф. В отношении собственника квартиры, который за деньги фиктивно прописал женщину, возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Другая женщина по решению суда Металлургического района Челябинска была выдворена из страны. Въезд ей запретили на пять лет. Но она сменила фамилию и вернулась раньше в надежде, что никто этого не заметит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Из Челябинска выдворили более десяти мигрантов дальнего зарубежья, осужденных Калининским районным судом за незаконное пересечение российской границы. Ожидать исполнения решения суда они будут в Центре временного содержания иностранных граждан. Всего в 2023 году за пределы Челябинской области выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 в принудительном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске полицейские отказали иностранцам, которые предоставили ложные сведения, в получении вида на жительство. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области отказали в выдаче вида на жительство в Российской Федерации иностранным гражданам после установления факта предоставления ими ложных сведений. Только в прошлому году вынесено более 200 подобных отказов», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Жительница ближнего зарубежья оформила миграционный учет по адресу, по которому фактически не проживала. Ее привлекли к административной ответственности по статье 19.27 КоАП РФ, также она должна заплатить штраф. В отношении собственника квартиры, который за деньги фиктивно прописал женщину, возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Другая женщина по решению суда Металлургического района Челябинска была выдворена из страны. Въезд ей запретили на пять лет. Но она сменила фамилию и вернулась раньше в надежде, что никто этого не заметит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее по статье 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Из Челябинска выдворили более десяти мигрантов дальнего зарубежья, осужденных Калининским районным судом за незаконное пересечение российской границы. Ожидать исполнения решения суда они будут в Центре временного содержания иностранных граждан. Всего в 2023 году за пределы Челябинской области выдворено более 1500 мигрантов, в том числе 1200 в принудительном порядке.