На 112-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень 7 января женщина-водитель, у которой в машине были два ребенка, попала в аварию с трактором. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«Toyota и трактор МТЗ дорожной службы столкнулись на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе. Предварительно, Toyota, которой управляла 39-летняя тюменка, выехала на встречную полосу. В автомобиле была семья с двумя детьми. Предварительно, легкую травму в ДТП получил шестилетний пассажир. Второй ребенок не пострадал», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. На трассе частично ограничено движение — оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают инспекторы ДПС.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.