На трассе Курган — Тюмень мать с детьми попала в аварию с трактором. Фото

07 января 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

На трассе из-за аварии движение осуществляется в реверсивном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 112-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень 7 января женщина-водитель, у которой в машине были два ребенка, попала в аварию с трактором. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Toyota и трактор МТЗ дорожной службы столкнулись на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе. Предварительно, Toyota, которой управляла 39-летняя тюменка, выехала на встречную полосу. В автомобиле была семья с двумя детьми. Предварительно, легкую травму в ДТП получил шестилетний пассажир. Второй ребенок не пострадал», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. На трассе частично ограничено движение — оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают инспекторы ДПС.

На 112-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень 7 января женщина-водитель, у которой в машине были два ребенка, попала в аварию с трактором. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Toyota и трактор МТЗ дорожной службы столкнулись на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе. Предварительно, Toyota, которой управляла 39-летняя тюменка, выехала на встречную полосу. В автомобиле была семья с двумя детьми. Предварительно, легкую травму в ДТП получил шестилетний пассажир. Второй ребенок не пострадал», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. На трассе частично ограничено движение — оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают инспекторы ДПС.