На трассе Курган — Тюмень мать с детьми попала в аварию с трактором. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, светофор, ремонт моста, трасса м5, реверсивное движение
На трассе из-за аварии движение осуществляется в реверсивном режиме Фото:

На 112-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень 7 января женщина-водитель, у которой в машине были два ребенка, попала в аварию с трактором. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Toyota и трактор МТЗ дорожной службы столкнулись на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе. Предварительно, Toyota, которой управляла 39-летняя тюменка, выехала на встречную полосу. В автомобиле была семья с двумя детьми. Предварительно, легкую травму в ДТП получил шестилетний пассажир. Второй ребенок не пострадал», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. На трассе частично ограничено движение — оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают инспекторы ДПС.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 112-м километре федеральной трассы Курган — Тюмень 7 января женщина-водитель, у которой в машине были два ребенка, попала в аварию с трактором. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Toyota и трактор МТЗ дорожной службы столкнулись на трассе Курган — Тюмень в Исетском районе. Предварительно, Toyota, которой управляла 39-летняя тюменка, выехала на встречную полосу. В автомобиле была семья с двумя детьми. Предварительно, легкую травму в ДТП получил шестилетний пассажир. Второй ребенок не пострадал», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. На трассе частично ограничено движение — оно осуществляется в реверсивном режиме. На месте работают инспекторы ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...