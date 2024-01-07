Бастрыкин поручил проверить расселение дома в Челябинске, где лопнула батарея

08 января 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение жителей о нарушении жилищных прав Фото: Следственный комитет РФ Председатель СКР Адлександр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах нарушения прав жителей аварийного дома в Челябинске, где лопнула батарея. Челябинцы боятся, что система отопления разморозится и предполагают, что их таким образом выселяют из квартир, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе и результатах расследования обстоятельств нарушения жилищных прав граждан. Жители переживают, что из-за сильных морозов система отопления аварийного дома разморозится и жить в доме станет невозможно, предполагая, что таким образом их пытаются выселить из квартир», — заявили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что несколько домов в Челябинске были признаны аварийными и подлежащими сносу. По данным СКР, вместо переезда власти предложили жителям небольшую денежную компенсацию, о чем владельцы недвижимости уже сообщали в различные ведомства. В одной из муниципальных квартир лопнула батарея и управляющая компания отключила тепло во всем здании, так как доступа в квартиру, где произошла авария, не было. Теперь жильцы предполагают, что таким образом добиваются их выселения. «Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее челябинка с помощью главы СКР Александра Бастрыкина добилась возбуждения уголовного дела, прождав предоставления жилья 35 лет. Как сообщили в пресс-службе следкома, многочисленные обращения в инстанции результата не принесли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель СКР Адлександр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах нарушения прав жителей аварийного дома в Челябинске, где лопнула батарея. Челябинцы боятся, что система отопления разморозится и предполагают, что их таким образом выселяют из квартир, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе и результатах расследования обстоятельств нарушения жилищных прав граждан. Жители переживают, что из-за сильных морозов система отопления аварийного дома разморозится и жить в доме станет невозможно, предполагая, что таким образом их пытаются выселить из квартир», — заявили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что несколько домов в Челябинске были признаны аварийными и подлежащими сносу. По данным СКР, вместо переезда власти предложили жителям небольшую денежную компенсацию, о чем владельцы недвижимости уже сообщали в различные ведомства. В одной из муниципальных квартир лопнула батарея и управляющая компания отключила тепло во всем здании, так как доступа в квартиру, где произошла авария, не было. Теперь жильцы предполагают, что таким образом добиваются их выселения. «Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее челябинка с помощью главы СКР Александра Бастрыкина добилась возбуждения уголовного дела, прождав предоставления жилья 35 лет. Как сообщили в пресс-службе следкома, многочисленные обращения в инстанции результата не принесли.