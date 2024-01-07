07 января 2024
06 января 2024

В Пермском крае откроют парк ледопадов в середине января. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, холод, лед, родник
В Пермском крае откроют парк ледопадов (архивное фото) Фото:

В селе Красная Слудка Добрянского района откроют парк ледопадов. Организаторы рукотворной достопримечательности ждут гостей 20 января

«Ехать к нам еще рано. Мы намораживаем ледопады, первую очередь планируем к 20-му января закончить, тогда и откроем двери в парк», — рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» организатор парка Станислав Лыков

Станислав с помощниками каждый год намораживает лед в виде каскадов. Дело это трудоемкое и сильно зависит от погоды. В этом сезоне ноябрь был теплым и оттепели в декабре притормозили создание ледяных арт-объектов.

Организаторы говорят, что первую очередь ледопадов закончат 20 января. Потому тем, кто хочет увидеть парк во всей красе, лучше запастись терпением и приехать в феврале.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Красная Слудка Добрянского района откроют парк ледопадов. Организаторы рукотворной достопримечательности ждут гостей 20 января «Ехать к нам еще рано. Мы намораживаем ледопады, первую очередь планируем к 20-му января закончить, тогда и откроем двери в парк», — рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» организатор парка Станислав Лыков Станислав с помощниками каждый год намораживает лед в виде каскадов. Дело это трудоемкое и сильно зависит от погоды. В этом сезоне ноябрь был теплым и оттепели в декабре притормозили создание ледяных арт-объектов. Организаторы говорят, что первую очередь ледопадов закончат 20 января. Потому тем, кто хочет увидеть парк во всей красе, лучше запастись терпением и приехать в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...