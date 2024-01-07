В Пермском крае откроют парк ледопадов в середине января. Фото

08 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Пермском крае откроют парк ледопадов (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В селе Красная Слудка Добрянского района откроют парк ледопадов. Организаторы рукотворной достопримечательности ждут гостей 20 января «Ехать к нам еще рано. Мы намораживаем ледопады, первую очередь планируем к 20-му января закончить, тогда и откроем двери в парк», — рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» организатор парка Станислав Лыков Станислав с помощниками каждый год намораживает лед в виде каскадов. Дело это трудоемкое и сильно зависит от погоды. В этом сезоне ноябрь был теплым и оттепели в декабре притормозили создание ледяных арт-объектов. Организаторы говорят, что первую очередь ледопадов закончат 20 января. Потому тем, кто хочет увидеть парк во всей красе, лучше запастись терпением и приехать в феврале.

В селе Красная Слудка Добрянского района откроют парк ледопадов. Организаторы рукотворной достопримечательности ждут гостей 20 января «Ехать к нам еще рано. Мы намораживаем ледопады, первую очередь планируем к 20-му января закончить, тогда и откроем двери в парк», — рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» организатор парка Станислав Лыков Станислав с помощниками каждый год намораживает лед в виде каскадов. Дело это трудоемкое и сильно зависит от погоды. В этом сезоне ноябрь был теплым и оттепели в декабре притормозили создание ледяных арт-объектов. Организаторы говорят, что первую очередь ледопадов закончат 20 января. Потому тем, кто хочет увидеть парк во всей красе, лучше запастись терпением и приехать в феврале.