В селе Красная Слудка Добрянского района откроют парк ледопадов. Организаторы рукотворной достопримечательности ждут гостей 20 января
«Ехать к нам еще рано. Мы намораживаем ледопады, первую очередь планируем к 20-му января закончить, тогда и откроем двери в парк», — рассказал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» организатор парка Станислав Лыков
Станислав с помощниками каждый год намораживает лед в виде каскадов. Дело это трудоемкое и сильно зависит от погоды. В этом сезоне ноябрь был теплым и оттепели в декабре притормозили создание ледяных арт-объектов.
Организаторы говорят, что первую очередь ледопадов закончат 20 января. Потому тем, кто хочет увидеть парк во всей красе, лучше запастись терпением и приехать в феврале.
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