«Союзмультфильм» попросил СК проверить права компании из США на «Чебурашку»

10 января 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

«Союзмультфильм» также считает незаконным использование прав на «Чебурашку» японскими компаниями Фото: Илья Московец © URA.RU Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственный комитет проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом рассказали в пресс-службе киностудии. «В настоящее время указанная проверка проводится», — сообщили РБК в пресс-службе. Они отметили, что это не первое разбирательство с La Roubine. Также киностудия считает незаконным использование прав на «Чебурашку» японскими компаниями. В «Союзмультфильме» заявили, что соглашение не было пролонгировано, а студия не получила от них никаких выплат за 10 лет пользования. Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат 31 декабря 2025 года. Перед показом фильма «Холоп 2» зрителям представили короткометражку про Чебурашку, которая предваряет вторую часть фильма.

Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственный комитет проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом рассказали в пресс-службе киностудии. «В настоящее время указанная проверка проводится», — сообщили РБК в пресс-службе. Они отметили, что это не первое разбирательство с La Roubine. Также киностудия считает незаконным использование прав на «Чебурашку» японскими компаниями. В «Союзмультфильме» заявили, что соглашение не было пролонгировано, а студия не получила от них никаких выплат за 10 лет пользования. Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат 31 декабря 2025 года. Перед показом фильма «Холоп 2» зрителям представили короткометражку про Чебурашку, которая предваряет вторую часть фильма.