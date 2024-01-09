09 января 2024

«Союзмультфильм» попросил СК проверить права компании из США на «Чебурашку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, чебурашка, мягкая игрушка, витрина, радужный, продажа
«Союзмультфильм» также считает незаконным использование прав на «Чебурашку» японскими компаниями Фото:

Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственный комитет проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом рассказали в пресс-службе киностудии.

«В настоящее время указанная проверка проводится», — сообщили РБК в пресс-службе. Они отметили, что это не первое разбирательство с La Roubine.

Также киностудия считает незаконным использование прав на «Чебурашку» японскими компаниями. В «Союзмультфильме» заявили, что соглашение не было пролонгировано, а студия не получила от них никаких выплат за 10 лет пользования.

Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат 31 декабря 2025 года. Перед показом фильма «Холоп 2» зрителям представили короткометражку про Чебурашку, которая предваряет вторую часть фильма.

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Киностудия «Союзмультфильм» попросила следственный комитет проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом рассказали в пресс-службе киностудии. «В настоящее время указанная проверка проводится», — сообщили РБК в пресс-службе. Они отметили, что это не первое разбирательство с La Roubine. Также киностудия считает незаконным использование прав на «Чебурашку» японскими компаниями. В «Союзмультфильме» заявили, что соглашение не было пролонгировано, а студия не получила от них никаких выплат за 10 лет пользования. Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат 31 декабря 2025 года. Перед показом фильма «Холоп 2» зрителям представили короткометражку про Чебурашку, которая предваряет вторую часть фильма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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