В Челябинске за год жилье подорожало на 21%

10 января 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

В 2023 году средняя стоимость квартир в городе выросла с 69 до 84 тысяч рублей за квадрат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в 2023 году по данным нейросети средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 21%. Если в январе прошлого года квартиры стоили 69 тысяч 873 рубля, то в конце года стоимость квадрата в среднем составляла 84 тысячи 312 рублей, сообщается на портале о недвижимости. «Данные собраны с помощью машинных алгоритмов на крупнейших платформах и в региональных базах недвижимости, где всего более 100 источников. Согласно результатам, средняя стоимость квадратного метра жилья в январе 2023 года в Челябинске составляла 69 тысяч 873 рубля, а в конце года, в декабре 2023 стоимость квадрата в среднем равнялась 84 тысячам. Стоимость квадратного метра выросла на 21%», — сообщает РБК со ссылкой на исследование. Аналитики отметили, в Челябинске, как и в других городах России, снижение доступности жилья не было слишком ощутимым для горожан на фоне широкого распространения ипотечных программ с низкими ставками, что позволяло оставаться в рамках доступного ежемесячного платежа по ипотеке. По прогнозам экспертов, в 2024 году высокие ипотечные ставки заставят рынок недвижимости адаптироваться, в связи с чем может резко снизится число сделок на рынке, при этом также будут плавно снижаться цены на вторичном рынке. Специалисты ожидают, что на восстановление рынка недвижимости уйдут два года. Именно столько времени потребуется, чтобы рост зарплат догнал последствия роста цен на недвижимость. После этого на рынке восстановиться спрос на ипотечное кредитование и вернется положительная динамика цен, которая еще долгое время не будет обгонять общую инфляцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2023 году по данным нейросети средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 21%. Если в январе прошлого года квартиры стоили 69 тысяч 873 рубля, то в конце года стоимость квадрата в среднем составляла 84 тысячи 312 рублей, сообщается на портале о недвижимости. «Данные собраны с помощью машинных алгоритмов на крупнейших платформах и в региональных базах недвижимости, где всего более 100 источников. Согласно результатам, средняя стоимость квадратного метра жилья в январе 2023 года в Челябинске составляла 69 тысяч 873 рубля, а в конце года, в декабре 2023 стоимость квадрата в среднем равнялась 84 тысячам. Стоимость квадратного метра выросла на 21%», — сообщает РБК со ссылкой на исследование. Аналитики отметили, в Челябинске, как и в других городах России, снижение доступности жилья не было слишком ощутимым для горожан на фоне широкого распространения ипотечных программ с низкими ставками, что позволяло оставаться в рамках доступного ежемесячного платежа по ипотеке. По прогнозам экспертов, в 2024 году высокие ипотечные ставки заставят рынок недвижимости адаптироваться, в связи с чем может резко снизится число сделок на рынке, при этом также будут плавно снижаться цены на вторичном рынке. Специалисты ожидают, что на восстановление рынка недвижимости уйдут два года. Именно столько времени потребуется, чтобы рост зарплат догнал последствия роста цен на недвижимость. После этого на рынке восстановиться спрос на ипотечное кредитование и вернется положительная динамика цен, которая еще долгое время не будет обгонять общую инфляцию.