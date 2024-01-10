В ХМАО из-за столкновения фур парализовано движение на трассе

ДТП парализовало движение на трассе
В ХМАО в Сургутском районе столкнулись несколько фур. Движение на трассе Ульт-Ягун парализовано.
«Движение на трассе в Сургутском районе парализовано. На трассе Ульт-Ягун (за 20 километров до Сургута) столкнулись несколько фур. Автомобилисты стоят в пробке», — сообщает телеканал «Мегаполис».
В отделе пропаганды ГИБДД Сургутского района URA.RU рассказали, что на трассе столкнулись три фуры. Движение будет перекрыто, пока их не уберут с дороги.
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