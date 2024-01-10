10 января 2024

В ХМАО из-за столкновения фур парализовано движение на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на трассе М5 Челябинск - Екатеринбург. У грузовика, перевозившего куриц, сорвало крышу кузова. Челябинская область, фура, дтп, авария
ДТП парализовало движение на трассе Фото:

В ХМАО в Сургутском районе столкнулись несколько фур. Движение на трассе Ульт-Ягун парализовано.

«Движение на трассе в Сургутском районе парализовано. На трассе Ульт-Ягун (за 20 километров до Сургута) столкнулись несколько фур. Автомобилисты стоят в пробке», — сообщает телеканал «Мегаполис».

В отделе пропаганды ГИБДД Сургутского района URA.RU рассказали, что на трассе столкнулись три фуры. Движение будет перекрыто, пока их не уберут с дороги.

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В ХМАО в Сургутском районе столкнулись несколько фур. Движение на трассе Ульт-Ягун парализовано. «Движение на трассе в Сургутском районе парализовано. На трассе Ульт-Ягун (за 20 километров до Сургута) столкнулись несколько фур. Автомобилисты стоят в пробке», — сообщает телеканал «Мегаполис». В отделе пропаганды ГИБДД Сургутского района URA.RU рассказали, что на трассе столкнулись три фуры. Движение будет перекрыто, пока их не уберут с дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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