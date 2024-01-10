Власти города ХМАО объяснили, зачем забанили жителей в соцсетях на фоне скандала со снегом. Скрин

Власти Югорска заявили, что жители оскорбили мэра Харлова, жалуясь на снег

11 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Мэр заблокировал жителей в своем аккаунте (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мэр Югорска Алексей Харлов отправил жителей в черный список. Они обвинили его в плохой уборке снега, а он в ответ ограничил им доступ к своей странице «Вконтакте», которую ведет лично. Заместитель Харлова Алексей Шибанов сообщил, URA.RU, что переписка носила оскорбительный характер, а горожане якобы перешли на личности. «Глава Югорска ведет свою личную страницу и переписку на аккаунте в социальной сети „Вконтакте“ самостоятельно. К сожалению, несмотря на неоднократные просьбы к пользователям сети, некоторые из них умышленно и неоднократно нарушают нормы этического общения, используя оскорбительные высказывания и допускают переход на личности. В таких случаях глава города вынужден прекратить с ними переписку путем ограничения доступа к своей странице. В любом случае, администрация города всегда открыта к конструктивной критике и диалогу на всех имеющихся страницах официальных аккаунтов», — прокомментировал Шибанов. Блокировка югорцев вызвала волну гнева в соцсетях, где тут же нашлись активисты, которых мэр тоже внес в черный список. Скриншот блокировки разместило в своей группе «Вконтакте» местное издание «Бинокль». На момент публикации новости ни одна из сторон сканы переписки пока не предоставила — в администрации города ответили, что сообщения носят личный характер. Сами заблокированные жители уже не могут предъявить доказательства, что жаловались именно на снег и не оскорбляли градоначальника — беседа с ним после бана оказалась недоступна. Шибанов отметил, что в черном списке мэра находятся всего шесть жителей. В ответ на вопрос корреспондента, был ли негатив вызван жалобами на некачественную уборку и вывоз снега, чиновник рассказал, что блокировка могла последовать не только из-за этого. «Необязательно снег. С уборкой снега у нас, как и везде. Работаем не покладая рук, но погода не дает расслабиться, как и повсеместно. Все сразу не уберешь и не вывезешь», — уточнил вице-мэр. Сам Харлов в своем telegram-канале попросил жителей оставаться корректными и посетовал на обильные снегопады, а недостаточно частный вывоз снега попытался объяснить желанием сохранить спецтехнику. «Поясню, что это делается осознанно, с одной целью — уберечь снегоуборочную технику от морозов и избежать дорогостоящего и длительного ремонта гидравлических систем. В более теплые дни наверстываем, это требует времени. Прошу каждого проявить терпение и понимание», — сообщил мэр. Глава Югорска заблокировал жителей Скрин: сообщество «Бинокль НОВОСТИ ЮГОРСКА» в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/wall-217878398_3648 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Югорска Алексей Харлов отправил жителей в черный список. Они обвинили его в плохой уборке снега, а он в ответ ограничил им доступ к своей странице «Вконтакте», которую ведет лично. Заместитель Харлова Алексей Шибанов сообщил, URA.RU, что переписка носила оскорбительный характер, а горожане якобы перешли на личности. «Глава Югорска ведет свою личную страницу и переписку на аккаунте в социальной сети „Вконтакте“ самостоятельно. К сожалению, несмотря на неоднократные просьбы к пользователям сети, некоторые из них умышленно и неоднократно нарушают нормы этического общения, используя оскорбительные высказывания и допускают переход на личности. В таких случаях глава города вынужден прекратить с ними переписку путем ограничения доступа к своей странице. В любом случае, администрация города всегда открыта к конструктивной критике и диалогу на всех имеющихся страницах официальных аккаунтов», — прокомментировал Шибанов. Блокировка югорцев вызвала волну гнева в соцсетях, где тут же нашлись активисты, которых мэр тоже внес в черный список. Скриншот блокировки разместило в своей группе «Вконтакте» местное издание «Бинокль». На момент публикации новости ни одна из сторон сканы переписки пока не предоставила — в администрации города ответили, что сообщения носят личный характер. Сами заблокированные жители уже не могут предъявить доказательства, что жаловались именно на снег и не оскорбляли градоначальника — беседа с ним после бана оказалась недоступна. Шибанов отметил, что в черном списке мэра находятся всего шесть жителей. В ответ на вопрос корреспондента, был ли негатив вызван жалобами на некачественную уборку и вывоз снега, чиновник рассказал, что блокировка могла последовать не только из-за этого. «Необязательно снег. С уборкой снега у нас, как и везде. Работаем не покладая рук, но погода не дает расслабиться, как и повсеместно. Все сразу не уберешь и не вывезешь», — уточнил вице-мэр. Сам Харлов в своем telegram-канале попросил жителей оставаться корректными и посетовал на обильные снегопады, а недостаточно частный вывоз снега попытался объяснить желанием сохранить спецтехнику. «Поясню, что это делается осознанно, с одной целью — уберечь снегоуборочную технику от морозов и избежать дорогостоящего и длительного ремонта гидравлических систем. В более теплые дни наверстываем, это требует времени. Прошу каждого проявить терпение и понимание», — сообщил мэр.