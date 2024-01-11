11 января 2024

В Пермском крае власти нашли замену перевозчику после жалоб жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, остановка, посадка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
С 1 февраля новый перевозчик приступит к обслуживанию маршрута Фото:

В Перми нашли замену автоперевозчику, который обслуживал пригородный маршрут № 121 до села Лобаново после жалоб жителей села. Министерство транспорта Прикамья на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что с 1 февраля к обслуживанию маршрута приступит новый перевозчик.

«С 1 февраля на автобусном маршруте №121 начнет работать новый перевозчик. Предполагается, что на линию выйдут автобусы среднего класса, возраст которых не должен превышать одного года», — информирует ведомство.

Схема и расписание маршрута сейчас согласовывается администрацией Пермского муниципального округа совместно с перевозчиком После этого информация появится на сайте краевого учреждения «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».

Жители Лобаново ранее неоднократно высказывали претензии к обслуживанию маршрута, пишет 59.RU. По их словам, перевозчик использовал старые ПАЗы, которые «часто ломались и не выходили в рейс». При этом стоимость проезда в маршруте №121 превышала стоимость проезда в других автобусах, которые также следовали в Пермь через Лобаново.

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В Перми нашли замену автоперевозчику, который обслуживал пригородный маршрут № 121 до села Лобаново после жалоб жителей села. Министерство транспорта Прикамья на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что с 1 февраля к обслуживанию маршрута приступит новый перевозчик. «С 1 февраля на автобусном маршруте №121 начнет работать новый перевозчик. Предполагается, что на линию выйдут автобусы среднего класса, возраст которых не должен превышать одного года», — информирует ведомство. Схема и расписание маршрута сейчас согласовывается администрацией Пермского муниципального округа совместно с перевозчиком После этого информация появится на сайте краевого учреждения «Организатор пассажирских перевозок Пермского края». Жители Лобаново ранее неоднократно высказывали претензии к обслуживанию маршрута, пишет 59.RU. По их словам, перевозчик использовал старые ПАЗы, которые «часто ломались и не выходили в рейс». При этом стоимость проезда в маршруте №121 превышала стоимость проезда в других автобусах, которые также следовали в Пермь через Лобаново.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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