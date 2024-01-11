В Пермском крае власти нашли замену перевозчику после жалоб жителей

В Перми нашли замену автоперевозчику, который обслуживал пригородный маршрут № 121 до села Лобаново после жалоб жителей села. Министерство транспорта Прикамья на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что с 1 февраля к обслуживанию маршрута приступит новый перевозчик.
«С 1 февраля на автобусном маршруте №121 начнет работать новый перевозчик. Предполагается, что на линию выйдут автобусы среднего класса, возраст которых не должен превышать одного года», — информирует ведомство.
Схема и расписание маршрута сейчас согласовывается администрацией Пермского муниципального округа совместно с перевозчиком После этого информация появится на сайте краевого учреждения «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».
Жители Лобаново ранее неоднократно высказывали претензии к обслуживанию маршрута, пишет 59.RU. По их словам, перевозчик использовал старые ПАЗы, которые «часто ломались и не выходили в рейс». При этом стоимость проезда в маршруте №121 превышала стоимость проезда в других автобусах, которые также следовали в Пермь через Лобаново.
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