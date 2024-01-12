Бастрыкин поручил возбудить дело против екатеринбуржца, напавшего на спасателя

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Речь идет о том, что 10 января сотрудники МЧС решили помочь девушке, которая попала в аварию в Екатеринбурге, но на одного из спасателей напал агрессивно настроенный участник ДТП.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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