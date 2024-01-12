Бастрыкин поручил возбудить дело против екатеринбуржца, напавшего на спасателя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин также поручил предоставить доклад Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Речь идет о том, что 10 января сотрудники МЧС решили помочь девушке, которая попала в аварию в Екатеринбурге, но на одного из спасателей напал агрессивно настроенный участник ДТП.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Речь идет о том, что 10 января сотрудники МЧС решили помочь девушке, которая попала в аварию в Екатеринбурге, но на одного из спасателей напал агрессивно настроенный участник ДТП. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...