14 января 2024
13 января 2024

Власти Перми сообщили об опасности частных крещенских купелей

Мэрия Перми подготовит три крещенских купели в ночь на 19 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, купель, крещенские купания
Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января (архивное фото) Фото:

В Перми в ночь на 19 января подготовят три места для купаний в Крещение Господне. Здесь будут работать спасатели, а также теплые помещения для переодевания. Окунаться в воду в частных купелях мэрия не советует.

«Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. В специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков. Откажитесь от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях и не забывайте про правила безопасности», — говорится в telegram-канале администрации Перми.

Официальные купели оборудуют в Свердловском и Мотовилихинском районах города:

  • ул. Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря) с 00:00 до 05:00 19 января;
  • ул. 1-я линия, 53 (около Пермского Богоявленского мужского монастыря) с 21:00 18 января до 22:00 19 января;
  • Мотовилихинский пруд (за мужским монастырем) с 21:00 18 января до 15:00 19 января.

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В Перми в ночь на 19 января подготовят три места для купаний в Крещение Господне. Здесь будут работать спасатели, а также теплые помещения для переодевания. Окунаться в воду в частных купелях мэрия не советует. «Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. В специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков. Откажитесь от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях и не забывайте про правила безопасности», — говорится в telegram-канале администрации Перми. Официальные купели оборудуют в Свердловском и Мотовилихинском районах города:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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