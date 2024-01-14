Власти Перми сообщили об опасности частных крещенских купелей

Мэрия Перми подготовит три крещенских купели в ночь на 19 января

15 января 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в ночь на 19 января подготовят три места для купаний в Крещение Господне. Здесь будут работать спасатели, а также теплые помещения для переодевания. Окунаться в воду в частных купелях мэрия не советует. «Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. В специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков. Откажитесь от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях и не забывайте про правила безопасности», — говорится в telegram-канале администрации Перми. Официальные купели оборудуют в Свердловском и Мотовилихинском районах города: ул. Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря) с 00:00 до 05:00 19 января;

ул. 1-я линия, 53 (около Пермского Богоявленского мужского монастыря) с 21:00 18 января до 22:00 19 января;

Мотовилихинский пруд (за мужским монастырем) с 21:00 18 января до 15:00 19 января.

В Перми в ночь на 19 января подготовят три места для купаний в Крещение Господне. Здесь будут работать спасатели, а также теплые помещения для переодевания. Окунаться в воду в частных купелях мэрия не советует. «Вблизи купелей оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. В специально оборудованных купелях будет обустроен сход в воду, обеспечено дежурство спасателей и медиков. Откажитесь от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях и не забывайте про правила безопасности», — говорится в telegram-канале администрации Перми. Официальные купели оборудуют в Свердловском и Мотовилихинском районах города: