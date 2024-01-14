Как пермякам окунуться в крещенскую купель и выжить

В Пермском крае будут организованы 53 крещенских купели

15 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Окунаться в прорубь православные будут 18—19 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае власти организуют 53 официальных места для крещенских купаний. В региональном ГУ МЧС напомнили основные правила безопасности, которые позволят православным избежать неприятностей. Купание проводить в специально оборудованных местах;

не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

никогда не ныряйте в прорубь;

не стоит находиться в проруби более 1 минуты;

не оставляйте детей без присмотра;

при выходе из воды не держитесь за поручни;

выйдя из воды, необходимо сразу растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай. В МЧС подчеркивают, что окунаться в крещенскую купель следует только подготовленным людям. Обряд противопоказан людям с хроническими тяжелыми заболеваниями. Например, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхитом, астмой и др. Переохлаждение может спровоцировать инсульт или гипертонический криз. Список_планируемых_мест_для_купания_2024

В Пермском крае власти организуют 53 официальных места для крещенских купаний. В региональном ГУ МЧС напомнили основные правила безопасности, которые позволят православным избежать неприятностей. В МЧС подчеркивают, что окунаться в крещенскую купель следует только подготовленным людям. Обряд противопоказан людям с хроническими тяжелыми заболеваниями. Например, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхитом, астмой и др. Переохлаждение может спровоцировать инсульт или гипертонический криз. Список_планируемых_мест_для_купания_2024