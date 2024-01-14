14 января 2024
13 января 2024

Как пермякам окунуться в крещенскую купель и выжить

В Пермском крае будут организованы 53 крещенских купели
© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, купель, крещенские купания
Окунаться в прорубь православные будут 18—19 января Фото:

В Пермском крае власти организуют 53 официальных места для крещенских купаний. В региональном ГУ МЧС напомнили основные правила безопасности, которые позволят православным избежать неприятностей.

  • Купание проводить в специально оборудованных местах;
  • не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;
  • перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
  • окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
  • никогда не ныряйте в прорубь;
  • не стоит находиться в проруби более 1 минуты;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • при выходе из воды не держитесь за поручни;
  • выйдя из воды, необходимо сразу растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай.

В МЧС подчеркивают, что окунаться в крещенскую купель следует только подготовленным людям. Обряд противопоказан людям с хроническими тяжелыми заболеваниями. Например, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхитом, астмой и др. Переохлаждение может спровоцировать инсульт или гипертонический криз.

Список_планируемых_мест_для_купания_2024

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В Пермском крае власти организуют 53 официальных места для крещенских купаний. В региональном ГУ МЧС напомнили основные правила безопасности, которые позволят православным избежать неприятностей. В МЧС подчеркивают, что окунаться в крещенскую купель следует только подготовленным людям. Обряд противопоказан людям с хроническими тяжелыми заболеваниями. Например, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхитом, астмой и др. Переохлаждение может спровоцировать инсульт или гипертонический криз. Список_планируемых_мест_для_купания_2024
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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