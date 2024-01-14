Как пермякам окунуться в крещенскую купель и выжить

Окунаться в прорубь православные будут 18—19 января
В Пермском крае власти организуют 53 официальных места для крещенских купаний. В региональном ГУ МЧС напомнили основные правила безопасности, которые позволят православным избежать неприятностей.
- Купание проводить в специально оборудованных местах;
- не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;
- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
- никогда не ныряйте в прорубь;
- не стоит находиться в проруби более 1 минуты;
- не оставляйте детей без присмотра;
- при выходе из воды не держитесь за поручни;
- выйдя из воды, необходимо сразу растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай.
В МЧС подчеркивают, что окунаться в крещенскую купель следует только подготовленным людям. Обряд противопоказан людям с хроническими тяжелыми заболеваниями. Например, диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхитом, астмой и др. Переохлаждение может спровоцировать инсульт или гипертонический криз.
Список_планируемых_мест_для_купания_2024
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