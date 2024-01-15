В Березниках холод в театре драмы срывает сезон

Березниковский драмтеатр отменил ряд спектаклей из-за холода в здании

16 января 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Спектакли пришлось отменить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березниках Пермского края местный драматический театр вынужден сократить репертуар из-за холода в здании. Как минимум шесть постановок зритель не увидит в январе, сообщает администрация театра. «Дорогие зрители, к сожалению, из-за низкого температурного режима на сцене, мы не включили в репертуар на январь следующие спектакли: „Бог ездит велосипеде“, „Тартюф“, „Папа“, „12 обезьян“, „За белым кроликом“, „Старший сын“», — говорится на странице БДТ в соцсети «ВКонтакте». В новогодние каникулы несколько представлений, на которые актеры все-таки решились, пришлось переносить на более теплые дни. В комментариях на странице театра зрители отмечают, что «система отопления театра с аномальными температурами не справляется», так как зданию давно нужен капитальный ремонт. Связаться с администрацией БДТ оперативно не удалось — на звонки в театре никто не ответил. В мэрии Березников корреспондента URA.RU попросили направить запрос, что было сделано. Ранее сообщалось, что Березниковский драмтеатр власти планируют переселить в здание бывшего кинотеатра «Авангард» 1932 года постройки. Но его необходимо реконструировать. В ноябре 2023 года администрация губернатора сообщала, что «работы на объекте продолжаются с 2014 года силами муниципалитета», но в 2024—2025 годах региональный бюджет выделил помощь «в размере 263,2 млн рублей на завершение его реконструкции». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Березниках Пермского края местный драматический театр вынужден сократить репертуар из-за холода в здании. Как минимум шесть постановок зритель не увидит в январе, сообщает администрация театра. «Дорогие зрители, к сожалению, из-за низкого температурного режима на сцене, мы не включили в репертуар на январь следующие спектакли: „Бог ездит велосипеде“, „Тартюф“, „Папа“, „12 обезьян“, „За белым кроликом“, „Старший сын“», — говорится на странице БДТ в соцсети «ВКонтакте». В новогодние каникулы несколько представлений, на которые актеры все-таки решились, пришлось переносить на более теплые дни. В комментариях на странице театра зрители отмечают, что «система отопления театра с аномальными температурами не справляется», так как зданию давно нужен капитальный ремонт. Связаться с администрацией БДТ оперативно не удалось — на звонки в театре никто не ответил. В мэрии Березников корреспондента URA.RU попросили направить запрос, что было сделано. Ранее сообщалось, что Березниковский драмтеатр власти планируют переселить в здание бывшего кинотеатра «Авангард» 1932 года постройки. Но его необходимо реконструировать. В ноябре 2023 года администрация губернатора сообщала, что «работы на объекте продолжаются с 2014 года силами муниципалитета», но в 2024—2025 годах региональный бюджет выделил помощь «в размере 263,2 млн рублей на завершение его реконструкции».